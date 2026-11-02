La acampada de Sol se mantiene pero la mayoría de los organizadores continuarán su protesta en los barrios

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Los integrantes de la Acampada 26S que aún permanecen en la Puerta del Sol de Madrid han anunciado este lunes que se mantienen hasta la huelga general pese a la salida de la mayoría de los organizadores que seguirán su movilización en los barrios.

Varios representantes de los acampados que aún quedan en la céntrica plaza madrileña han leído un manifiesto consensuado, junto a la estatua del oso y del madroño, en el que aseguran que realizarán "acciones firmes y solidarias" a favor de la huelga del 11 de noviembre. También defienden otras modalidades de protesta, como las huelgas de consumo.

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Asimismo, han reafirmado su compromiso de continuar movilizándose contra los desahucios y han reclamado que el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a la vivienda digna sea vinculante. "Seguiremos parando cada desahucio y cada desalojo. Pondremos el cuerpo siempre entre la represión policial y las puertas de nuestros vecinos", proclaman en el documento.

El movimiento denuncia igualmente la actuación de los grandes tenedores, los fondos buitre y las empresas de desocupación, a los que acusa de lucrarse con los desahucios, y apuesta por facilitar el acceso a viviendas sociales, impulsar espacios comunitarios y mejorar las condiciones laborales.

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Además, defiende la recuperación de las plazas como espacios de reunión y protesta, el apoyo a los centros sociales ocupados y autogestionados y la desobediencia civil como recurso frente a las actuaciones institucionales que considera contrarias a sus reivindicaciones. También reclama la derogación de la denominada 'Ley Mordaza'.

RECLAMAN REVERTIR LA PRIVATIZACIÓN FERROVIARIA

Antes de presentar el manifiesto, los integrantes de la acampada han recordado a las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos este año, que, según han señalado, han dejado un total de 115 fallecidos, y han guardado un minuto de silencio en su memoria.

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El movimiento ha atribuido estas tragedias a la privatización de la gestión de los servicios e infraestructuras de transporte estatales y ha exigido la "depuración de responsabilidades", el fin de la colaboración público-privada en los servicios de transporte y la reversión de su privatización.

Finalmente, los participantes han reivindicado la continuidad de su movilización más allá de la Puerta del Sol y han asegurado que las reivindicaciones del movimiento se están extendiendo a los barrios y otros territorios. "La lucha no se va a quedar aquí", proclaman en su manifiesto.

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UNA ASOCIACIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR Y EL TRASLADO A LOS BARRIOS

La presentación del manifiesto se produce después de que la mayoría de las comisiones que han organizado durante más de un mes la protesta en Sol anunciaran este fin de semana su disolución y el traslado de su actividad a los barrios, con el objetivo de convertirse en un movimiento social y de clase trabajadora bajo la denominación de 'Movimiento 26S'.

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En un comunicado, los organizadores explicaron que esta nueva etapa supondrá el final de su actividad en la Puerta del Sol, aunque precisaron que no todos los acampados abandonarían la plaza y que permanecerían dos de las comisiones presentes desde el inicio de la protesta.

Asimismo, informaron de que en el seno de la acampada ha surgido un colectivo denominado 'Asociación de personas sin hogar', que cuenta con "su propia organización y horizonte político". Las comisiones señalaron que cualquier iniciativa que desarrolle este colectivo responderá a su propia voluntad y responsabilidad, y que mantendrán sus reivindicaciones con independencia del resultado de las elecciones generales.

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La Delegación del Gobierno en Madrid remitió la pasada semana una carta a los interlocutores de la acampada en la que les instaba a levantar el campamento tras considerar transcurrido un "tiempo razonable" desde su instalación, mientras que la Comunidad de Madrid ha presentado una denuncia por la vía penal contra el anterior delegado del Gobierno, Francisco Martín, por su actuación ante el asentamiento.