Lieberman y Los Demócratas apuestan por Eisenkot y facilitan a la oposición israelí formar Gobierno

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El líder de Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, ha anunciado finalmente este lunes que concederá su apoyo al líder opositor Gadi Eisenkot para formar Gobierno en el país; un movimiento clave que incrementa la posibilidad de que ex jefe del Estado Mayor sea el primero en recibir el mandato del presidente del país para configurar el Ejecutivo.

Los siete escaños de Yisrael Beytenu propulsarán la coalición en ciernes que está preparando el partido Yashar de Eisenkot, segunda fuerza más votada en las elecciones con 21 escaños, a seis del Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

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Lieberman es un viejo conocido de la política israelí que ha desempeñado hasta cinco carteras diferentes y ha sido vice primer ministro al frente de un partido conservador y sionista, antaño representante de los migrantes rusoparlantes. Ex ministro de Defensa y de Exteriores Israel en Gobiernos liderados por Netanyahu, Lieberman estaba encuadrado en estas elecciones en el bloque de Eisenkot si bien ha sido objeto de rumores sobre un posible apoyo al bloque de Netanyahu.

En rueda de prensa, ha ratificado que no tiene intención alguna de participar una coalición con Netanyahu y ha hecho valer su posición como posible bisagra de un Gobierno de coalición. "Se me han acercado líderes con propuestas de lo más extraño", ha comentado en respuesta a un rumor que llegó a situarle incluso como primer ministro del país en un "Ejecutivo de rotación" con Netanyahu.

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Lieberman ha recomendado también que otro destacado líder opositor como es el ex primer ministro Yair Lapid se convierta en nuevo presidente de la Knesset, el Parlamento de Israel.

Poco después, otra formación opositora, Los Demócratas, también han concedido su respaldo al militar retirado. La formación que presidente Yair Golan y abandera un modelo de "sionismo liberal" con fundamentos de centro-izquierda fue la sexta fuerza más votada y ha conseguido ocho escaños, cuatro más que en los últimos comicios.

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Su presidente, Yair Golan, ha confirmado su respaldo a Eisenkot a través de un vídeo publicado en redes sociales en el que se ha declarado convencido de que Netanyahu hará todo lo que esté en su mano para forzar de nuevo el conflicto armado, ya sea en Gaza o contra Irán, para mantenerse en el poder.

"No dudará en llevar a Israel a una escalada de seguridad y un estado de emergencia para retrasar el cambio de gobierno", ha asegurado Golan en su mensaje.

Con la incorporación de Los Demócratas, Eisenkot recibe el apoyo de los partidos que conforman la oposición sionista, junto al Yisrael Beitenu, el B'Yachad del ex primer ministro Naftali Bennett.

De momento, el presidente del país, Isaac Herzog, se ha dado de plazo hasta el miércoles para que todos los partidos deliberen entre sí antes de comenzar a convocar a los líderes de las formaciones que han obtenido representación parlamentaria.

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Primero, comenzará las consultas con los líderes de los partidos más pequeños, según ha comunicado su oficina, "para permitir un examen exhaustivo de todas las opciones sobre la mesa". El jueves por la tarde llamará a los pesos pesados, Yashar y Likud.

"Tras concluir la ronda de consultas, y cualquier otra consulta que sea necesaria, anunciará al miembro del Knesset encargado de formar gobierno. Una vez que el Presidente lo haya hecho, dicho miembro del Knesset dispondrá de 28 días, según lo estipulado en la Ley Fundamental", recuerda su oficina.

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"Si se necesitara más tiempo, el Presidente está autorizado por ley a conceder una prórroga de hasta 14 días adicionales", añade.