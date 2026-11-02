Olise y Neuer entrenan con al Bayern antes del choque con el Atlético

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El portero Manuel Neuer y el extremo Michael Olise se reincorporaron este lunes a los entrenamientos del Bayern Múnich alemán en la última sesión de trabajo antes del partido de este con el Atlético de Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de la fase de liga de la Liga de Campeones.

Neuer no pudo jugar en el empate 2-2 del pasado sábado en el clásico de la Bundesliga con el Borussia Dortmund a causa de unas molestias en el pie, mientras que Olise tuvo que retirarse del terreno de juego tras sufrir un golpe durante el encuentro.

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El conjunto muniqués, muy castigado por las bajas en las últimas semanas, sumó dos nuevos contratiempos físicos durante el choque con el Dortmund con las lesiones del delantero marroquí Ismael Saibari y del extremo alemán Serge Gnabry, los cuales se perderán el duelo con los colchoneros.

Saibari fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir una rotura del ligamento sindesmótico en el tobillo derecho, mientras que Gnabry padece una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. A estas bajas se une la del técnico, Vincent Kompany, que sigue recuperándose de la meningitis que sufrió hace unos días tras desmayarse durante un entrenamiento, por lo que se sentará en el banquillo su ayudante Aaron Danks.

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