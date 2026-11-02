La manufactura china sigue en positivo y marca su mejor racha desde 2021, según RatingDog

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Shanghái (China), 2 nov (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China siguió expandiéndose en octubre para marcar su undécimo mes consecutivo en positivo, la racha más larga desde mediados de 2021, aunque el ritmo al que lo hizo fue algo inferior al de septiembre, según la consultora especializada RatingDog.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) que publicó este lunes esa firma, elaborado por la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar la industria manufacturera china, pasó de los 52,1 puntos a los 52 en octubre.

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Los expertos esperaban una frenada más brusca, con los pronósticos más extendidos apuntando a unos 51,6 enteros.

A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

Como viene siendo habitual, la lectura de RatingDog dibujó un panorama más optimista que la oficial, publicada el sábado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la cual cayó a la zona de disminución de la actividad al pasar de las 50,1 unidades a las 49,3 entre septiembre y octubre.

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Según los expertos, la diferencia entre ambas encuestas es que las de RatingDog se centran en polos manufactureros más beneficiados por el actual 'boom' exportador que vive China, por lo que sus conclusiones suelen ser más halagüeñas.

El fundador de la consultora, Yao Yu, destaca que la producción aumentó a su mayor nivel desde abril y que los nuevos pedidos -subíndice clave para medir el estado de la demanda- subieron por decimoséptimo mes seguido, con aquellos destinados a exportación haciendo lo propio en una cuarta lectura consecutiva.

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El experto apunta específicamente a Asia, Europa y África como orígenes de la creciente demanda de bienes chinos, aunque matiza que el ritmo de aumento de esos nuevos pedidos fue el menos brioso de los últimos tres meses.

Sin embargo, no todo es de color de rosa en el sector manufacturero chino: la confianza de los empresarios, si bien aún se mantiene en cotas positivas, marcó su peor dato de los últimos tres trimestres ante los temores a los elevados precios de los insumos y a una competencia cada vez más intensa. EFE

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