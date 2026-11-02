El Ibex 35 abre con una subida del 0,60% y supera los 18.700 puntos impulsado por la banca

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El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes con una subida del 0,60% que le ha llevado a perder la cota de los 18.800 enteros y situarse en los 18.760 puntos, impulsado principalmente por el comportamiento bursátil de las principales entidades financieras del país.

En concreto, en los primeros compases de negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban las entidades financieras con CaixaBank (2,79%) a la cabeza. También registran subidas Unicaja Banco (2,49%), Banco Sabadell (1,75%), Bankinter (1,44%) y Santander (1,43%).

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En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Indra (-0,78%), Acerinox (-0,65%) y Enagás (-0,59%).

EL BARRIL DE BRENTE SIGUE POR ENCIMA DE LOS 100 DÓLARES

La coyuntura en las Bolsas sigue marcada por los acontecimientos en Oriente Próximo y la incertidumbre en torno al conflicto y al suministro del crudo, que aunque ha suavizado su cotización sigue situándose en el entorno de los 109,75 dólares por barril.

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Ese precio supone una caída en el entorno del 3,3% en la apertura de las Bolsas Europeas, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), ha bajado de forma parecida (3,73%), para situarse en los 100,26 dólares.

En el terreno empresarial, Ryanair ha informado de que su beneficio en su primer trimestre fiscal se ha reducido en un 15% y ha avisado de un aumento de 2.000 millones de euros en el precio del combustible de aviación para el año que viene.

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Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo negativo salvo en Milán, que abría prácticamente plana con una subida del 0,05%. Así, París se anotaba una caída del 0,19% y Londres caía un 0,32%. De su lado, Francfort se dejaba un 0,28% en la apetura

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1199 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se situaba en un 3,948.

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