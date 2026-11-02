Ejército israelí dice haber matado a 6 milicianos de Hamás en Gaza en las últimas semanas

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Jerusalén, 2 nov (EFE).- El Ejército israelí afirmó haber matado a seis supuestos milicianos palestinos de Hamás en la Franja de Gaza durante las últimas semanas, según dos comunicados publicados en sus canales este lunes.

"El sábado, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) llevaron a cabo un ataque en la zona de Jan Yunis (sur de Gaza) y eliminaron al terrorista Muhamad Kamel Masleh Qadih, quien se infiltró en el kibutz Nir Oz durante la masacre del 7 de octubre", sostiene la nota castrense, que adjunta dos fotografías de los supuestos islamistas.

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Además, el Ejército afirmó haber matado a un segundo miembro del brazo militar de Hamás en Nuseirat (centro de la Franja), al que identificó como Dia Abd Al Mohsen Muhama Abu Al Rus.

Según la versión de los militares israelíes, ambos trabajaban para "promover ataques contra las tropas de las FDI y la población civil israelí", así como para, según afirman, restablecer las capacidades de Hamás.

Además, el Ejército afirmó haber matado, también este sábado, a otros dos milicianos del grupo islamista en dos ataques separados al norte de la Franja. El primero de ellos, a quien los militares acusaron de dirigir el aparato de recrutamiento de Hamás, fue identificado como Nabil Hamad; y el segundo, un supuesto francotirador, como Mohanad Nader Mahmud Dahduh.

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Finalmente, el Ejército afirmó haber acabado con las vidas de otros dos palestinos, a los que también acusó de formar parte del brazo armado de Hamás, en ataques realizados contra el norte de la Franja este 22 de octubre. Según la versión israelí, eran Wael Naif Fahmi Muslim y Arafat Kamal Muhamad Arair.

Los supuestos milicianos fueron asesinados en ataques aéreos, antes de los cuales, según sostiene el Ejército israelí, se adoptaron "medidas para mitigar los daños a la población civil, tales como el empleo de munición de precisión y la vigilancia aérea".

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Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Durante el alto el fuego, casi 1.600 palestinos han muerto por ataques y fuego israelí en el enclave, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, y al menos 1,8 millones de personas siguen desplazadas de sus casas, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo donde afrontarán su cuarto invierno.

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Desde octubre de 2023 Israel ha matado a más de 74.500 gazatíes, entre ellos 20.000 menores de edad, según los datos de Sanidad gazatí.