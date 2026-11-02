Mario Casas y Blanca Suárez, la foto que revive los recuerdos de su historia de amor siete años después de su ruptura

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Mario Casas y Blanca Suárez vuelven a ser el centro de atención después de que una imagen de ambos juntos se haya hecho viral en redes sociales. Los actores, que mantuvieron una de las relaciones más comentadas del panorama nacional entre 2018 y 2019, han vuelto a coincidir después de varios años y su reencuentro ha generado una gran expectación entre sus seguidores.

Su historia comenzó mucho antes de convertirse en pareja. Se conocieron en 2010 durante el rodaje de 'Carne de neón', pero fue especialmente en la serie 'El Barco' donde conquistaron al público con sus personajes de Ulises y Ainhoa. Su química en la ficción dio lugar a un auténtico fenómeno entre los seguidores, que durante años fantasearon con verles juntos también fuera de la pantalla. Después volvieron a trabajar en 'Mi gran noche' (2015) y 'El bar' (2017), película durante cuya promoción comenzaron a intensificarse los rumores sobre un posible romance. En abril de 2018, unas imágenes de ambos besándose confirmaron finalmente su relación, que se prolongó hasta finales de 2019.

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Ahora, casi siete años después de su ruptura, vuelven a compartir pantalla en 'En nombre de otro', un nuevo proyecto en el que han retomado su complicidad profesional. La propia actriz reconoció en una entrevista con ¡HOLA! que tenía muchas ganas de volver a trabajar con él: "Desde 'El bar', si no recuerdo mal, que no coincidíamos. Entonces, yo creo que va tocando volver a coincidir". Una nueva oportunidad para reencontrarse profesionalmente y recuperar una pareja artística que sigue despertando mucha curiosidad entre sus seguidores.