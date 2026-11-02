Lunes, 2 de noviembre de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 2 nov (EFE).-

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cierra la campaña para las elecciones de mañana martes en la Explanada Nacional de Washington, con unos sondeos que ponen en riesgo la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso.

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Bruselas.- La alta representante para la política exterior de la UE, Kaja Kallas, celebra un diálogo sobre seguridad y defensa con el secretario de Estado para la defensa de Reino Unido, Wes Streeting.

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París .- Francia encara una nueva semana de tensión social por la probable vuelta de los bloqueos en la educación, ahora que los estudiantes regresan a las aulas tras las vacaciones de otoño, y con la convocatoria de huelga general para el jueves.

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Lisboa.- Rueda de prensa en Lisboa del ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, y su homólogo peruano, Carlos Espá.

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Berlín.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo británico, Wes Streeting, para abordar el apoyo a Ucrania, la situación de seguridad en Europa y la cooperación en la OTAN, así como en materia armamentística.

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Ciudad de México.- Migrantes que buscan llegar a Estados Unidos desde México se aventuran por las peligrosas aguas del océano Pacífico ante el endurecimiento de la vigilancia fronteriza, una ruta marcada por el riesgo de ahogamiento, las extorsiones del crimen organizado y tarifas que pueden alcanzar los 30.000 dólares, advirtieron activistas y especialistas.

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Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este lunes un encuentro con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, en el que subrayó que Oriente Medio no debe ser escenario de "rivalidad" entre grandes potencias ni de conflictos geopolíticos, al tiempo que llamó a fortalecer la cooperación energética con Mascate.

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Sídney (Australia).- La Policía de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, ha puesto en marcha una nueva unidad de respuesta armada, formada por agentes con entrenamiento especializado y equipada con fusiles, para reforzar la seguridad en espacios públicos tras el atentado terrorista perpetrado en diciembre de 2025 en la playa de Bondi, en Sídney.

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Bogotá.- El tusi, una droga cuya composición cambia según quién la prepare, está llevando a hospitales de Colombia a jóvenes con graves lesiones vasculares, algunos de los cuales han acabado en amputaciones, mientras los especialistas tratan de identificar la composición de la llamada "cocaína rosada".

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Shenzhen (China).- Las autoridades de la provincia china de Cantón (sureste) anunciaron un refuerzo de la presencia policial, los controles de seguridad y las restricciones al uso de drones en Shenzhen, ciudad que acogerá los días 18 y 19 de noviembre la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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La Paz.- Los bolivianos visitan cementerios en el Día de los Difuntos para despedir a los 'ajayus' o almas de sus seres queridos que, según dicta la tradición en el país andino, visitaron durante veinticuatro horas a sus seres queridos.

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Quito.- Familiares y allegados celebran el Día de Difuntos en Ecuador desde distintos cementerios del país, como el de Calderón de Quito, donde se acercan con flores, música e incluso alimentos para honrar y recordar a sus seres queridos.

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Puerto Príncipe.- Los haitianos celebran el 1 y 2 de noviembre en los cementerios la fiesta de Gédé, un rito del vudú en honor a los difuntos, que este año se ha visto mermado en asistencia en algunos lugares porque las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe impiden o limitan el acceso a muchos camposantos.

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Bombay (India).- Católicos en Bombay acuden a los cementerios para recordar a sus familiares fallecidos en el Día de los Difuntos.

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Nueva Delhi.- Nueva Delhi registró este lunes por primera vez en la temporada una calidad del aire de categoría "muy mala", con un promedio de 310 puntos en los índices oficiales que multiplica por casi nueve los límites diarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según datos del Gobierno.

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Roma.- Presentan en el Museo del Ara Pacis la exposición "Egipto y Roma. Los rostros de El Fayum", un recorrido por el poder del retrato en la antigüedad a través de más de 110 obras, entre ellas 50 piezas que salen de Egipto por primera vez.

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cdp/EFE

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