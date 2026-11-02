El secretario general de la OEI augura el "éxito" de una Cumbre Iberoamericana con resultados concretos

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El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, ha vaticinado que la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre será un "éxito", apuntando a que hay un enorme esfuerzo por lograr resultados concretos en la cita ante ocasiones en las que hubo "mayor retórica".

"Creo que ha habido un esfuerzo que no había visto en cumbres anteriores. Comparativamente hay mucho mayor esfuerzo en la concreción y el compromiso bastante sólido frente a otros momentos que ha habido mayor retórica", ha asegurado en una entrevista con la agencia Europa Press a días de la cumbre que organiza España.

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Jabonero avanza que la Cumbre Iberoamericana será "un éxito" y apunta como factores a tener en cuenta que la anterior cita en Ecuador en 2024 "fue un fracaso", tras la escasa participación y la falta de resultados. También señala el "fuerte liderazgo" de España en la región y la implicación de la Casa Real en la organización, incidiendo en que Felipe VI es una figura "con un prestigio y una reputación absoluta en la región".

De esta forma, el diplomático español apunta a la participación de al menos 14 o 15 jefes de Estado de los países iberoamericanos en la cumbre y quita hierro a que las elecciones en España puedan ensombrecer la cita de la comunidad iberoamericana, subrayando que las cuestiones de política local "influyen relativamente poco" en la celebración de un evento de estas características.

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SINTONÍA ENTRE EUROPA Y LATINOAMÉRICA

Sobre la oportunidad que representa la cumbre de Madrid para reforzar las relaciones entre dos regiones que considera "complementarias" pero que no siempre tienen una alianza articulada, Jabonero explica que ambas regiones representan la "civilización occidental" tanto por factores lingüísticos como políticos y culturales por lo que pide que esto se refleje en unas relaciones más nutridas.

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"La sinergia entre las regiones son potentísimas, pero eso no cae del cielo es un tema que tiene que trabajarse", ha incidido, reiterando que las relaciones "naturalmente tienen que ser magníficas" y que ambas regiones son "complementarias", si bien en ocasiones se han descuidado los contactos y explica la falta de encuentros regulares entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Asimismo, reconoce que Europa compite en el continente con Estados Unidos y con China por lo que aboga por tirar de la confianza natural de la que gozan los líderes europeos, en especial España, Portugal e Italia con la región para elevar la presencia y hacer la relación "más eficaz y operativa" ante unos Estados Unidos a los que "les falta la empatía" con los países de la zona.

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Sobre las experiencias integradoras en la región pone de manifiesto el papel de la OEI como gestora de proyectos humanitarios y educativos, incidiendo en el papel técnico y alejado de posiciones políticas. "Construir consensos es muy difícil cuando se construyen desde los principios inamovibles", ha explicado y pone de ejemplo que foros como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) o la Alianza Bolivariana para América (ALBA) han fracasado tras constituirse "básicamente a partir de principios ideológicos".

OLEADA CONSERVADORA EN LATINOAMÉRICA

Respecto a la oleada conservadora que ha ido avanzando en Latinoamérica, Jabonero la achaca a un "proceso de debilitamiento democrático en la región" por la cual la ciudadanía mantiene una relación de "desconfianza" con la clase política, que a la postre a beneficado a partidos más extremistas. "La gente cuando desconfía de quién está, vota otro. Se están dando propuestas muy simples a problemas que son complejos", ahonda.

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En todo caso, asegura que como parte positiva evidencia que en la región latinoamericana hay "alternancia" y los sistemas democráticos funcionan. "O guste o no guste, la gente vota y luego vota otra cosa y ya está. Eso hace años no ocurría ninguna parte en la región porque no había elecciones", ha afirmado en conversación con Europa Press.

De esta forma, Jabonero reconoce que los procesos de transición cuando entrar nuevos gobiernos, quizás más escépticos con el sistema multilateral en el que se enmarca la OEI, "hay que vivirlos con mayor o menor sufrimiento".

En todo caso, ha especificado la "utilidad" de la institución incluso en los procesos de transición entre administraciones de distinto color. "Somos capaces de poner en valor lo que el gobierno anterior ha hecho y apoyar a aquel que viene para que lo que las cosas que plantea funcionen".

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"Hacer de empalme entre lo Gobiernos, lo hacemos habitualmente", resume, al tiempo que reconoce que los cambios de Ejecutivo en ocasiones sí generan impacto en su actividad.

De todos modos, a lo largo de la entrevista destaca el papel de la OEI como la agencia que más volumen de gestión tiene en toda América Latina y recalca que durante su mandato de ocho ha gestionado "casi 1.200 millones" de países miembros que "confían" los recursos para apoyar más de 2.400 proyectos con más de 22 millones de personas beneficiarias.

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La OEI cuenta con más de 3.200 convenios con entidades educativas y culturales en la región que gestiona a través de una red de 20 oficinas en el terreno.