Japón se despide del popular pingüino de la tarjeta de transporte Suica

Guardar

Tokio, 2 nov (EFE).- Japón se despide estos días del popular pingüino de la compañía de ferrocarriles JR East, que dejará de aparecer en las tarjetas de transporte Suica a partir de marzo de 2027 y será reemplazado por una nueva mascota.

Para conmemorar la ocasión la empresa ha organizado una serie de eventos, incluida una exhibición en la estación de Ueno que arrancó el viernes y seguirá abierta hasta el martes.

PUBLICIDAD

La pequeña muestra repasa los 25 años de historia del simpático pingüino, desde la emisión de las primeras tarjetas Suica en 2001 hasta el lanzamiento del servicio para turistas 'Welcome Suica' para teléfonos inteligentes en 2025 (pasando por varias aperturas de tiendas de recuerdos o expansiones del servicio).

Este lunes, algunas familias con niños pequeños que habían conseguido entrada en una lotería gratuita se hacían fotos con el personaje en el interior del recinto, cerrado al resto de usuarios de la estación.

Sobre el pequeño espacio de la exposición, un enorme cartel con la cara sonriente del pingüino (que no tiene un nombre oficial) aparecía junto a la expresión "Porque estuviste ahí".

Algunos curiosos se acercaban al recinto para recoger folletos, aunque un trabajador avisaba de que las entradas para el día, sorteadas por JR East para evitar aglomeraciones, ya se habían agotado.

No es el único evento que la empresa ha preparado para despedir al popular personaje. Además de apariciones especiales y tiendas de recuerdos, JR East ha instalado una serie de sellos digitales en estaciones de todo Tokio que los viajeros pueden escanear y redimir por diferentes premios hasta finales de diciembre.

PUBLICIDAD

La empresa anunciará la nueva mascota el próximo 18 de noviembre, y en marzo del año que viene relevará oficialmente al pingüino de sus funciones.

Japón es famoso por su obsesión con las mascotas, y numerosos organismos (desde gobiernos locales hasta la agencia de servicios financieros nacional) cuentan con su particular 'yuru-kyara', como se conocen a este tipo de personajes.

Según la firma de análisis financiero Yano Research, el mercado japonés de productos relacionados con personajes alcanzó en 2025 los 2,88 billones de yenes (unos 16.307 millones de euros), y se prevé que llegará a los 2,96 billones (16.760 millones de euros) en 2026. EFE

PUBLICIDAD

(foto)