Arranca el Encuentro Empresarial Iberoamericano mañana en Madrid, con más de 2.000 participantes inscritos

02/11/2026 El XVI Encuentro Empresarial Iberomericano ECONOMIA CEOE

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Este martes arranca en Madrid el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano con más de 2.000 participantes inscritos de 42 países, entre iberoamericanos, observadores y otros. El evento reunirá en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid a representantes del sector público y privado de toda Iberoamérica.

Asimismo, a este encuentro asistirán más de diez ministros y 23 presidentes de organizaciones empresariales del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB.

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El Encuentro está organizado por CEIB, la Secretaría General Iberoamericana-Segib y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales-CEOE, es una actividad del programa oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Inaugurarán el Encuentro el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el presidente de CEOE y de CEIB, Antonio Garamendi; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla.

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A las organizaciones empresariales de CEIB se han sumado instituciones afines, como la OCDE, la OEA, CAF, el BCIE, el BID, universidades, agencias de inversión o fundaciones.

Entre los ponentes de esta decimosexta edición destacan figuras como la secretaria general de ONU Comercio y Desarrollo (Unctad), Rebeca Grynspan, la ex vicepresidenta primera y presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, y el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

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El día 4, tras el conversatorio de Jefas y Jefes de Estado el presidente de CEOE, Antonio Garamendi procederá al traspaso de la presidencia de CEIB a Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). El encuentro culminará con la sesión de clausura por parte del Rey Felipe VI.