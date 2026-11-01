Policía portuguesa desaloja acampadas por la vivienda con trece detenidos y varios heridos

Guardar

Lisboa, 1 nov (EFE).- La Policía portuguesa desalojó este domingo de madrugada las acampadas por el derecho a la vivienda en Lisboa y Oporto, en una operación con trece detenidos y varios heridos, lo que llevó al presidente de la República, António José Seguro, a solicitar explicaciones al Gobierno.

La Policía de Seguridad Pública (PSP) intervino hacia las 04.30 horas (misma hora GMT) simultáneamente en la plaza del Rossio, en Lisboa, y en la de João I, en Oporto, donde los participantes habían instalado tiendas de campaña después de las manifestaciones del sábado.

PUBLICIDAD

Según el balance policial seis personas fueron detenidas en Lisboa y siete en Oporto por desobediencia a las órdenes de dispersión. La PSP informó de trece agentes heridos, todos en Oporto, ocho de los cuales necesitaron ser trasladados a un hospital.

Los organizadores comunicaron asimismo heridos entre los manifestantes, aunque durante la mañana no se disponía de un balance civil consolidado. En Lisboa, los promotores de la acampada contabilizaron al menos seis lesionados.

Los siete detenidos en Oporto quedaron en libertad y deberán comparecer el lunes ante un tribunal. La defensa de los manifestantes anunció además que presentará una denuncia penal contra el ministro de Administración Interna, Luis Neves, y el director de la PSP, Pedro Moura.

PUBLICIDAD

Tras las intervenciones, el presidente de la República pidió al Gobierno y a la Provedoria de Justiça, institución equivalente al Defensor del Pueblo, información detallada sobre lo ocurrido y sobre la situación de los detenidos y de todas las personas heridas, según fuentes de la Presidencia.

La actuación policial volvió a situar en el centro del debate la respuesta de las autoridades a las movilizaciones por la vivienda, después de los desalojos de acampadas registrados una semana antes.

La PSP sostuvo que actuó para restablecer la legalidad en espacios públicos ocupados por tiendas sin autorización. Según su versión, algunos manifestantes opusieron resistencia y lanzaron objetos contra los agentes, entre ellos botellas, pintura y material pirotécnico.

Por su parte, uno de los abogados de los detenidos en Oporto consideró desproporcionada la fuerza empleada, tanto por el número de efectivos desplegados como por su actuación.

Un cámara de la cadena Correio da Manhã TV (CMTV) recibió golpes de porra durante la intervención policial en Oporto, según informó la agencia Lusa.

Horas antes del desalojo más de un millar de personas habían recorrido el centro de Lisboa para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda, en una marcha que transcurrió en un ambiente festivo, sin incidentes y con un discreto despliegue policial, según pudo comprobar EFE.

PUBLICIDAD

Los participantes se concentraron el sábado a partir de las 16.00 horas en el Largo Luís de Camões, en el céntrico barrio del Chiado, antes de dirigirse hacia la plaza del Rossio, donde concluyó la movilización, que se prolongó durante casi tres horas.

Durante el recorrido, los agentes y los organizadores mantuvieron contactos y se coordinaron para garantizar el normal desarrollo de la protesta.

Los participantes reclamaban la retirada de la reforma gubernamental de la legislación de alquileres, medidas contra los desahucios sin alternativa habitacional, límites a las rentas, restricciones a las compras de viviendas por fondos inmobiliarios y una ampliación del parque público residencial.

PUBLICIDAD

Las acampadas que han tenido lugar de manera intermitente en las últimas tres semanas en Lisboa y Oporto se enmarcan en las protestas contra las dificultades de acceso a la vivienda y contra una reforma del arrendamiento cuya retirada reclaman los convocantes, que consideran que facilitará los desahucios.

El primer ministro, Luís Montenegro, ha descartado retirar la iniciativa, aunque admite modificaciones antes de la votación definitiva. La propuesta superó su primera votación parlamentaria con la abstención del partido de extrema derecha Chega. EFE