El futuro del Reino Unido está en la UE, según exministra de Economía Reeves

Guardar

Londres, 1 nov (EFE).- Rachel Reeves, la que fuera ministra de Economía en el antiguo Gobierno del laborista Keir Starmer, cree que el futuro del Reino Unido está en la Unión Europea (UE) y que el Brexit ha dejado a su país "más pobre, más débil y menos seguro".

En un artículo publicado hoy en el dominical The Sunday Times, Reeves, que dejó el cargo tras la llegada al poder del primer ministro Andy Burnham en julio, se ha mostrado a favor de un retorno al club europeo, después de que el Reino Unido saliera de la UE en 2020.

PUBLICIDAD

Esta posición contrasta con el programa electoral que llevó al laborismo a la victoria en los comicios generales de 2024, en el que el partido prometió mantener al país fuera de la UE.

Sin embargo, en las últimas semanas, el laborista Burnham se ha manifestado partidario de establecer un vínculo más estrecho con la UE y de abrir un debate sobre cómo debe ser la relación con los europeos.

"Nadie en el Ministerio de Economía dudó nunca de cuáles eran mis convicciones. Creo firmemente en que el futuro del Reino Unido reside en la Unión Europea", escribió hoy Reeves, y añadió que los políticos que defienden el retorno británico a la Unión deben "exponer sus argumentos, demostrar los beneficios tangibles".

PUBLICIDAD

"El Brexit nos ha vuelto más pobres, más débiles y menos seguros. Es necesario debatir sobre nuestra futura relación con Europa, y celebro el liderazgo de Andy Burnham al abordar esta cuestión", dijo.

Los partidos Conservador y Reform UK, en la oposición, han subrayado que no hay en el Reino Unido un deseo de volver a debatir el Brexit, después de que los británicos votasen a favor de la salida de la UE en un referéndum celebrado en 2016. EFE

PUBLICIDAD