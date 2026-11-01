Zelenski avanza con Erdogan lo preparativos para una reunión con EEUU y Rusia la primera quincena de noviembre

Guardar

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha abordado con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, los preparativos para una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, prevista para la primera quincena de noviembre, así como la posibilidad de que Turquía acoja nuevos encuentros para impulsar las negociaciones de paz.

"Nos estamos preparando para un formato trilateral -Ucrania, Estados Unidos y Rusia- en la primera quincena de noviembre", ha anunciado Zelenski durante una comparecencia conjunta con Erdogan, en la que ha señalado que ambos han examinado las perspectivas de esta iniciativa y posibles fórmulas para implicar también a Ankara, Europa y otros socios internacionales.

PUBLICIDAD

En este contexto, el mandatario ucraniano ha reivindicado la necesidad de trasladar a Moscú "señales claras de que no hay alternativa a la paz" y ha insistido en que el respaldo internacional a Kiev debe mantenerse.

Por su parte, Erdogan ha celebrado que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania hayan recuperado impulso, especialmente a raíz de las iniciativas promovidas por el presidente estadounidense, Donald Trump. "Estamos listos para hacer todo el esfuerzo posible para abrir el camino hacia la paz", ha asegurado.

PUBLICIDAD

LA SITUACIÓN EN EL MAR NEGRO

La seguridad en el mar Negro ha ocupado asimismo buena parte de las conversaciones entre ambos presidentes. Zelenski ha agradecido el apoyo turco a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y ha anunciado que Kiev y Ankara trabajarán en un corredor de cereales para garantizar la continuidad y el funcionamiento seguro de las exportaciones agrícolas.

PUBLICIDAD

En la misma línea, Erdogan, que ha rechazado los ataques contra embarcaciones civiles "provengan de quien provengan", ha abogado por recuperar la seguridad de navegación y ha instado a "todas las partes" a evitar nuevas escaladas.

En el ámbito bilateral, los dos presidentes han destacado además su potencial de cooperación en defensa, fabricación de armamento, industria y energía. A este respecto, la parte ucraniana ha avanzado que el suministro de generadores y otros equipos energéticos turcos aumentará en las próximas semanas, en un contexto marcado por la intensificación de los ataques rusos contra infraestructuras energéticas ucranianas. También ha anunciado nuevos proyectos industriales y económicos conjuntos.

PUBLICIDAD

Por último, ambos han destacado la entrada en vigor, el pasado 1 de octubre, del acuerdo de libre comercio firmado en 2022, que busca impulsar los intercambios comerciales y acercar a los dos países al objetivo de alcanzar un volumen de negocio bilateral de 10.000 millones de dólares (unos 8.900 millones de euros). Erdogan ha expresado además su confianza en que las empresas turcas contribuyan a la futura reconstrucción de Ucrania.