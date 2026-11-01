Abascal anuncia que Vox se personará como acusación popular en el accidente de Urda

16/10/2023 El líder de Vox, Santiago Abascal, en una intervención ante vicepresidentes autonómicos y consejeros de Vox. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA VOX

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido se personará como acusación popular en la causa por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) -en el que han fallecido por el momento 69 personas- para que se "conozca toda la verdad" y ha tildado de "canallada de la peor especie" culpar a un trabajador por los fallos técnicos.

"Exijo conocer toda la verdad y exijo que esto lo conozcamos en sede judicial. Vox va a volver a personarse en este asunto como acusación para que podamos conocer toda la verdad. Por eso ayer pedimos en primer lugar que se protegieran las pruebas que existieran del accidente para que no tuviéramos que tener noticias de nuevo como las de Adamuz donde se habían retirado del lugar del accidente elementos probatorios importantes", ha señalado en una entrevista publicada este domingo por 'El Mundo' y recogida por Europa Press.

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Abascal ha asegurado que "señalar a un trabajador e intentar convencer a la opinión pública de que es un error humano y exponer a ese trabajador es una canallada de la peor especie". El dirigente de Vox ha acusado al Ejecutivo de estar detrás de la "degradación de las infraestructuras", y considera la tragedia un "abandono" de España con "la degradación de las instituciones".

"España tenía un sistema ferroviario del que sentirnos orgullosos y eso se ha desplomado de una manera brutal y trágica", ha afirmado, antes de acusar al Gobierno de no renovar la red viaria ni incorporar nuevos mecanismos de seguridad, y de dejar que "las cosas se queden obsoletas".

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El líder de Vox ha afirmado que los técnicos y los jueces serán quienes determinen las causas de los accidentes ferroviarios y de otros fallos recientes, como el apagón. "Nos gustaría saber con exactitud quién está detrás de todos estos fallos que parecían imposibles", ha indicado, para añadir que, a su juicio, existe "mucho fanatismo ideológico detrás de las decisiones políticas" y "mucha corrupción detrás de problemas que están surgiendo en torno a los accidentes ferroviarios".

Abascal ha cuestionado que se atribuya el accidente a un error humano y ha calificado de "canallada de la peor especie" que se intente responsabilizar a un trabajador. "¿Qué está pasando para que fallen los sistemas técnicos? ¿Qué estaba pasando para que no se mejoraran los sistemas de seguridad?", se ha preguntado, antes de exigir que se conozca "toda la verdad".

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En este sentido, ha reclamado una "revisión total de los gastos del Estado" y una "auditoría completa" para eliminar, entre otros, los gastos políticos, los destinados al mantenimiento de estructuras sindicales y patronales y los derivados de "la imposición de agendas como el Pacto Verde, las agendas de género o la Agenda 2030". A su juicio, el dinero de los impuestos debe destinarse a "las cosas verdaderamente importantes en España", entre las que ha citado la sanidad, la educación, la seguridad en las calles y las infraestructuras.

Asimismo, Abascal ha defendido que su partido mantenga su actividad política pese al luto por las víctimas del accidente ferroviario. "Estar de luto no significa dejar de trabajar", ha señalado. "Que nadie utilice el luto para callarnos", ha añadido, al tiempo que ha criticado lo que considera una "hipocresía" de políticos que participan en funerales y después se olvidan de los afectados.

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"SÁNCHEZ TIENE MUCHAS MILICIAS"

El presidente de Vox también ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de recurrir a la "violencia y la intimidación" ante su supuesta desesperación política, al ser preguntado por los actos de violencia en los se ha visto involucrado su formación en algunos mitines.

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"Creo que el Gobierno está absolutamente desesperado. Lo ha intentado todo. El fraude, coaliciones que no le están funcionando y creo que también la violencia y la intimidación. Creo que Sánchez tiene muchas milicias. Milicias sindicales que en la huelga probablemente tratarán de intimidar a la gente que quiere trabajar. Milicias en Sol que han acosado a los periodistas y han sido violentas. Milicias en la playa del Trampolín a las que dejaron entrar y a las que luego vemos intentando atacar los actos de Vox en muchos sitios de España", ha asegurado.

En este sentido, ha denunciado la existencia de "un patrón común" en los actos violentos contra su partido, que ha atribuido a "la complicidad del Gobierno de España, de Marlaska y de Pedro Sánchez".

LA LEY DE NIETOS Y LA INMIGRACIÓN

En relación con la ley de nietos, Abascal la ha calificado de "auténtico fraude" y ha asegurado que su único objetivo era "alterar el censo electoral en España". Aunque ha admitido que esa medida probablemente no podía modificar por sí sola el resultado de las elecciones, ha sostenido que formaba parte de la estrategia de Sánchez para "intentar mantenerse en el poder a cualquier precio".

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En materia migratoria, el líder de Vox ha defendido la repatriación inmediata de todas las personas que entren ilegalmente en España y la deportación de quienes cometan delitos, aunque tengan situación legal. "No se puede lanzar el mensaje al mundo de que el que entra a España se queda en España, acaba recibiendo ayudas sociales, es mantenido y además acaba siendo regularizado, nacionalizado", ha argumentado.

A su juicio, resulta necesario introducir cambios legislativos tanto en España como en Europa para "revertir la invasión migratoria". En una eventual negociación postelectoral, ha señalado que la "prioridad nacional" sería una condición irrenunciable para Vox y ha situado a Ceuta entre las principales prioridades de su partido. "Ceuta no puede continuar invadida en diciembre, que no puede quedar una persona en Ceuta que no deba estar en Ceuta", ha afirmado.

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Por último, preguntado por la posibilidad de que un futuro Gobierno de derechas tenga que dedicar sus primeros esfuerzos a reparar la situación heredada y retrase las reformas, Abascal ha reconocido que es algo que le preocupa "muchísimo".

"Lo primero es llegar, levantar las alfombras, enterarse de lo que hay y decirlo a los españoles. Y si lo que hay es lo que imaginamos, pues algunos tendrán que sentarse en un banquillo. Es así", ha añadido.

El dirigente de Vox ha advertido de que, a su juicio, el PSOE no es "un partido político normal" y ha asegurado que estaba dispuesto a "quitar de en medio a una juez". "No sé qué va a pasar de aquí al 29 de noviembre, pero me temo cualquier cosa", ha concluido.

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