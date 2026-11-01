Daniela Garsal da voz a las malas experiencias de sus amigas en un EP: "Está muy normalizado el maltrato psicológico"

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La artista grancanaria Daniela Garsal ha publicado su tercer EP, 'Se lo conté a las niñas', en el que da voz a las malas experiencias amorosas que han sufrido ella y sus amigas para abordar temas como el maltrato psicológico.

"Estamos todos tan divididos que hay muchos niños que piensan que hay ciertas cosas que están bien. Y son pensamientos muy tóxicos y nada normales. Aún hay un montón que trabajar en ese sentido, sobre todo en lo emocional, en el maltrato emocional, en el psicológico. En el físico también, pero es que está muy normalizado el maltrato psicológico. Muy, muy, muy normalizado", ha explicado Garsal en una entrevista con Europa Press.

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La artista ha reconocido que ella misma ha sufrido experiencias parecidas pero ha defendido que lo importante es "mostrar vulnerabilidad" para saber que se puede "salir de ahí". "No puedes decir que eso no existe, porque sí existe. Pero puedes salir de ahí. De una manera u otra", ha añadido.

'Se lo conté a las niñas' está compuesto por siete canciones y en muchas de ellas la artista ha incluido a sus amigas hablando, teniendo conversaciones sobre bases de pop que recuerdan a Avril Lavigne. "Ha sido bastante fácil porque es básicamente de lo que hablamos la mayoría del tiempo. Bueno, no la mayoría, pero dedicamos tiempo a hablar de estas cosas", ha precisado.

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En ese sentido, ha asegurado que la idea del amor romántico --con la que ha crecido de "una manera u otra"-- ha provocado que se normalicen muchas cosas que no están bien.

"Todas hemos visto eso, ya sea en casa, en amistades o en familia. Está más bien en ti el cambiar eso. Yo me he tenido que deconstruir de esos pensamientos, también. Y aun así hay veces que digo 'hostia, ¿qué estoy haciendo?, ¿qué coño?'. Lo veo mucho en mis amigas, que tenemos muchas cosas normalizadas que no están bien y además lo sabemos. Pero no somos conscientes porque está tan metido dentro de nuestra genética ya de por sí... Es complicado", ha detallado.

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"PUEDES SER EMPODERADA Y NECESITAR CARIÑO, AMOR Y LLORAR"

"Tú puedes ser empoderada, obviamente, y necesitar cariño, amor, llorar, que alguien te quiera y estar acompañada. Y no puedes hacer todo sola, es que no puedes. Nadie puede hacer nada solo, somos animales y personas que para crecer y para estar bien nos necesitamos los unos a los otros. El empoderamiento es muy necesario sobre todo para nosotras, pero también es necesario no solo mostrar eso porque se va a crear lo que ha pasado con los hombres: que se dice que no pueden llorar y les cuesta mucho sentir y dejarse sentir", ha explicado Garsal.

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Por eso, la artista defiende que las mujeres en la industria musical deben mostrarse vulnerables sin que se les llame "pesadas" o "intensas" por "simplemente existir".

A pesar de las letras "dolorosas", el trabajo tiene un sonido pop que se aleja del R&B con el que comenzó Garsal su carrera, pero la artista explica que precisamente porque está en un "buen momento emocionalmente", ha podido coger historias duras y hacerlas "divertidas".

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"Es un poco contradictorio porque las letras realmente son dolorosas, casi todas son bastante dolorosas y yo estoy en un muy buen momento emocionalmente de mi vida. Pero por eso he podido coger esas historias que me han pasado y le pasan a mis amigas y trasladarlas a lo divertido, a contarlo de manera irónica y a poder reírme de esas situaciones. Son importantes pero no son tan importantes, no se te va a ir la vida con algo así, en plan, eres más fuerte", ha zanjado.