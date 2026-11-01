La borrasca deja intensas lluvias en el sur de Tenerife, con hasta 26 litros por metro cuadrado en una hora en El Médano

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El Cabildo de Tenerife informa de que las precipitaciones registradas durante la mañana de este domingo han tenido una mayor incidencia en las zonas oeste, sur y sureste de la Isla, especialmente en los altos de los municipios de Adeje, Arona, Vilaflor, Guía de Isora, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arafo y Güímar. Asimismo, la previsión es que las precipitaciones continuarán a lo largo de la tarde de este domingo.

Entre los episodios más destacados figura el registrado en torno a las 8:30 horas en la zona del aeropuerto Tenerife Sur y El Médano, donde se alcanzaron aproximadamente 26 litros por metro cuadrado en una hora, una intensidad de lluvia próxima al umbral de aviso naranja, según ha informado la consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez en una nota de prensa.

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La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha insistido durante la jornada de este domingo en la importancia de extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios, no acceder a senderos, pistas o espacios sujetos a restricciones y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de los organismos oficiales.

Por otra parte, el área de Carreteras del Cabildo ha intervenido en La Camella y en una vía de El Médano para retirar desprendimientos y realizar labores de limpieza, con el objetivo de garantizar la seguridad de la circulación.

Asimismo, el Cabildo estableció en la jornada del domingo restricciones extraordinarias de acceso al Pico Teide a través de siete senderos ante la presencia de hielo y nieve en las zonas de mayor altitud --a partir de 2.700 metros--, con excepción de expertos de montaña con equipamiento invernal adecuado.

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La resolución afecta a los siguientes recorridos:

* PNT 07 Montaña Blanca-La Rambleta. Tramo comprendido entre la cima de Montaña Blanca y el punto de contacto con el PNT 11 Mirador de La Fortaleza.

* PNT 09 Teide-Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide. Tramo comprendido entre el punto de contacto entre los senderos PNT 09 Teide-Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide y PNT 38 Cuevas Negras.

* PNT 10 Telesforo Bravo.

* PNT 11 Mirador de La Fortaleza.

* PNT 12 Mirador de Pico Viejo.

* PNT 23 Los Regatones Negros.

* PNT 28 Chafarí.

Estas restricciones permanecerán vigentes hasta que una nueva resolución de la Consejería Insular del Medio Natural deje sin efecto las medidas.

El Cabildo mantiene activado el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta en el área metropolitana, mientras que el resto de la Isla permanece en situación de prealerta.

Entre las medidas preventivas continúan el cierre de los senderos y pistas forestales del Parque Rural de Anaga, así como de las áreas recreativas incluidas en las restricciones establecidas.

También se mantienen los cierres de instalaciones insulares culturales, deportivas y de pública concurrencia en el área metropolitana que impliquen desplazamientos entre municipios, como el estadio Heliodoro Rodríguez López, el Pabellón Santiago Martín, el Recinto Ferial y el Auditorio de Tenerife.

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En cuanto a las incidencias, la afección en la red eléctrica a primera hora de la mañana llegó a afectar a unos 190.000 abonados, mientras los equipos trabajaron en la recuperación del suministro.

INCIDENCIAS EN LA CAPITAL

El primer tramo de la alerta por lluvias ha dejado en Santa Cruz de Tenerife una decena de incidencias. Lo más destacado se producía sobre las 08:30 horas cuando se ha sufrido un corte del fluido eléctrico que ha afectado a numerosos puntos del municipio, una vez restaurada esa avería por parte de la compañía Endesa se retomó la normalidad en la capital tinerfeña.

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También la caída de una rama de gran porte en la zona de Ramblas de Santa Cruz y dos desprendimientos, uno en la calle Capuchina, en El Tablero, y otro en la parte alta de María Jiménez, según ha informado este domingo el Ayuntamiento capitalino en una nota.

La caída de la rama en Ramblas ha mantenido cortada la circulación desde esta mañana, en la confluencia con la calle Numancia, para poder realizar los trabajos necesarios y su retirada. En la calle Lombardía de María Jiménez, la caída de unas piedras ha afectado a un vehículo estacionado, aunque los daños materiales no son graves. La Policía Local ha intervenido también en pequeños desprendimientos que se han registrado a lo largo de distintos puntos de la (TF-12).

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Miembros de la Unidad del Medio Natural (UMEN) que permanecen activados por la alerta han desarrollado diversos trabajos en la zona de Anaga, y también han procedido al balizamiento y cierre de senderos en varios puntos de la geografía montañosa del municipio.