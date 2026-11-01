Agencias

Sadiq alivia al Valencia en el duelo ante el Elche (0-1)

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Elche (Alicante), 1 nov (EFE).- Un gol del delantero nigeriano Umar Sadiq en la segunda parte ha permitido al Valencia sumar la primera victoria de la era Javier Aguirre y ha devuelto las dudas a un Elche que sigue sin conocer la victoria esta temporada en su estadio (0-1).

Tras una primera mitad de dominio ilicitano, el encuentro ganó en intensidad y ocasiones después del descanso, hasta que Sadiq culminó un contragolpe del conjunto valencianista con una gran definición para decantar el duelo regional.

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