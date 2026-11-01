El Arsenal escapa en el liderato con un 0-1 en Anfield

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El Arsenal se quedó el liderato de la Premier en solitario gracias a la victoria (0-1) este domingo en su visita al Liverpool de la jornada 9, donde mandó un gol temprano de Kai Havertz.

En un duelo con españoles en los banquillos, el equipo de Mikel Arteta asaltó Anfield en liga por primera vez desde 2012 para aprovechar el segundo tropiezo seguido del Manchester City. Los de Londres confirmaron el cambio de aires, líderes con 24 puntos por los 21 del City. El Liverpool se quedó quinto, pero con 15.

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La diana de Havertz al cuarto de hora, solo en el segundo palo para empujar la pelota a la red, supuso una fuerte reacción de los locales. Los de Andoni Iraola, quien va dando forma a este nuevo Liverpool pero dejando escapar muchos puntos, asediaron la meta del portero español David Raya sin encontrar el gol.

En la reanudación, el Liverpool también fue al ataque, pero el Arsenal se hizo fuerte atrás y concedió menos ocasiones. El vigente campeón dio incluso la vuelta al guion en los últimos minutos, y pudo sentenciar con el segundo. Un Arsenal que, después de nueve jornadas, toma el liderato de la Premier.

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