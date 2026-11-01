Llegan a Lima los dos papamóviles que trasladarán a León XIV en su visita a Perú

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Lima, 1 nov (EFE).- Los dos vehículos descapotables conocidos como 'Papamóviles' que transportarán a León XIV en su visita a Perú, del 11 al 16 de noviembre próximos, llegaron este domingo a Lima en un vuelo de carga procedente de Brasil.

Los Papamóviles, modelos Chevrolet Colorado fabricados por la empresa General Motors, tienen una cúpula de vidrio desmontable, que se transportó en embalajes de madera recubiertos para evitar su rotura durante el vuelo, informó el subgerente de operaciones de la aerolínea Latam Cargo, Luis Angel Fuentes.

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El canciller peruano, Carlos Espá, quien forma parte de la organización de la visita papal en el país, supervisó el desembarque de los vehículos en la plataforma sur del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en la provincia del Callao, vecina a Lima.

Durante la inspección, Espá destacó el diseño especializado de los vehículos, equipados con cúpula protectora transparente, silla giratoria, escaleras retráctiles y pasamanos de seguridad, elementos que garantizan la integridad del Sumo Pontífice durante sus acercamientos con los fieles.

Estos vehículos, totalmente blancos y con las insignias doradas del Vaticano, serán utilizados en los desplazamientos del máximo jerarca de la Iglesia católica en las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, a excepción de la andina localidad de Santa Cruz de Succhabamba, a donde el Papa viajará en helicóptero. EFE

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