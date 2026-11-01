Agenda audiovisual de Europa Press para el 1 de noviembre

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Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 1 de noviembre de 2026:

1.-09.00 horas: En Madrid, Casa de México dedica su altar de muertos a Agustín Lara para estrechar vínculos culturales.

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2.-09.00 horas: En Madrid, los ciudadanos visitan el cementerio de la Almudena por el día de Todos los Santos.

3.-10.00 horas: En Miajadas (Badajoz), una 'food truck' climatizada salva a un obrador de Cáceres tras cerrar algunos puntos de venta.

4.-10.00 horas: En La Rioja, la congregación de los Fossores reivindica la paz del cementerio.

5.-10.00 horas: En Badajoz, un 'perro robot' se abre paso entre viñedos y frutales para guiar las decisiones del agricultor.

6.-10.00 horas: En Madrid, las floristerías juntan claveles, margaritas y rosas, al ser las flores más vendidas en el Día de Todos los Santos.

7.-10.30 horas: Declaraciones de la candidata de Junts al congreso Miriam Nogueras (Vilafranca del Penedès. Monument Milà i Fontanals. Rambla Nostra Senyora 28)

8.-11.00 horas: En Madrid, el cementerio de San Isidro organiza visitas por el día de todos los santos.

9.-12.00 horas: La consellera de Cultura Sònia Hernández asiste a la Diada castellera de Tots Sants (Vilafranca del Penedès. Cort 14).

10.-12.00 horas: En SAN SEBASTIÁN, acto del PP con la intervención de su candidato al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, y el vicepresidente nacional de Nuevas Generaciones, Antonio Landaburu. En la Facultad de Derecho de EHU.

11.-12.45 horas: El cementerio sacramental de Leganés acoge actividades de homenaje a los difuntos.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv