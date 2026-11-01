Marc Márquez gana en Sepang y se acerca a su décimo título

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El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha logrado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Malasia, decimonovena cita del Mundial de motociclismo, por delante de Pedro Acosta (KTM) y ha ampliado su renta al frente de la general sobre el ausente Jorge Martín (Aprilia), mientras que el colombiano David Alonso (Kalex) ha reinado en Moto2 y el español Máximo Quiles ha conquistado su undécimo triunfo del año en Moto3.

En ausencia de Martín, al que su fractura de muñeca le ha impedido participar en las dos carreras en el Circuito Internacional de Sepang, el de Cervera dio un paso de gigante hacia el título a falta de tres Grandes Premios para el final, en una jornada en la que encabezó un podio que completaron Acosta y Alex Márquez (Ducati).

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Con su segundo puesto en la esprint y su triunfo de este domingo, el siete veces campeón de MotoGP cuenta ahora con 44 puntos de ventaja sobre Martín y 67 sobre el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), sexto en Sepang. La próxima semana en Catar, Márquez tendrá su primer 'match ball' por el décimo entorchado de su carrera, algo que conseguirá si logra sumar 30 puntos más que Martín y ocho más que Bezzecchi.