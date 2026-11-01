Ronan Bennett: "La IA no tiene alma y emociones para escribir buenos guiones"

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Isabel Laguna

Cádiz (España), 1 nov (EFE).- El escritor irlandés Ronan Bennett, creador de series tan aclamadas como "Top Boy" o "MobLand", cree que la Inteligencia Artificial (IA) podrá escribir buenos documentos legales o de negocios, pero nunca buenos guiones porque "no tiene alma, no tiene emociones ni manías".

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Nacido en Belfast en 1956, el novelista y guionista recibe este domingo el Premio de Honor de la cuarta edición del South International Series Festival de Cádiz, la ciudad del sur de España en la que vive desde hace años largas temporadas y que le gusta porque, entre otras cosas, en ella ha encontrado "sentimientos de solidaridad", según explica en una entrevista con EFE.

Cuenta que aprendió la importancia de la solidaridad en prisión, cuando, muy joven y en plena actividad del IRA irlandés, pasó varios años en la cárcel por acusaciones de las que fue absuelto.

Esa búsqueda de la solidaridad es la que le hace detenerse siempre en sus novelas y guiones en personajes marginales.

"Viví en una ciudad y en una sociedad pobre, en Belfast", indica para explicar el por qué de su "alianza" con personajes que tienen problemas.

Ver a un menor vender droga a las puertas de un supermercado de Londres inspiró su serie más aclamada, "Top Boy".

"Escribir una serie es igual que el proceso de un periodista. Como periodista hay que hablar y escuchar a la gente. Hice lo mismo con 'Top Boy'. Empecé buscando y escuchando a la gente de la calle. Pero, como siempre, en ficción desarrollamos e inventamos mucho. Empezamos con el personaje real y acabamos con un personaje que hemos inventado", comenta.

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"Army of Shadows", su nueva serie

Esta misma semana ha concluido en París el rodaje de la serie "Army of Shadows", una producción que se estrenará el próximo año, que dirige Lisa Gunning y que cuenta en el reparto con intérpretes de la talla de Susan Sarandon y Olivia Colman.

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Se basa en la película dirigida en 1969 por Jean-Pierre Melville, sobre la novela de Joseph Kessel que relata la resistencia francesa durante la ocupación nazi.

"He cambiado el ambiente. Mi serie transcurre en el Reino Unido de hoy, ocupado por los americanos. Pero estamos hablando de los mismos dilemas que reflejó Melville, de la resistencia", de "quién va a resistir y por qué, quién va a colaborar y por qué, y quién va a mantener la cabeza baja y no quiere saber nada de nada durante la ocupación".

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Al guionista las series le dan "una oportunidad muy especial" que el cine no permite: tener "seis, ocho o diez horas para desarrollar una historia y unos personajes".

Recibir el reconocimiento del South International Series Festival de Cádiz es para él "un gran honor".

"Los premios dan confianza a los que tienen el dinero para desarrollar un proyecto, pero también son un reconocimiento y todos necesitamos eso de vez en cuando, un poco de amor", dice.

A los jóvenes guionistas y escritores sólo les daría un consejo: "Escribe lo que está en tu mente, en tu corazón y lo que realmente te interesa, en vez de perseguir una idea comercial".

España, un país "al borde de un ataque de nervios"

Bennett, que vive entre Londres y Cádiz, cuenta que trabaja "muy bien" cuando escribe desde la terraza de su casa en la capital gaditana "rodeado de limoneros y de sol", y en un país en el que sigue encontrando solidaridad.

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Pasó hace unos días por la acampada de la Puerta de Sol de Madrid en defensa del derecho a la vivienda y pensó: "Aquí tenemos el poder la gente". Porque piensa que "para conseguir cualquier cosa la gente tiene que estar unida y preparada para luchar, esa es la verdad".

Bennett está hablando con productores porque le "encantaría formar parte del mundo creativo" español y porque le interesa "mucho" lo que está pasando en un país que ve "al borde de un ataque de nervios".

"Me preocupa todo lo qué esta pasando: el odio, la polarización, la falta de decencia", subraya para añadir que es algo que está ocurriendo en otros muchos países. EFE

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