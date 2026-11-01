América empata con Toluca y recupera el liderato del Apertura mexicano

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México, 31 oct (EFE).- Las Águilas del América sacaron provecho de dos errores consecutivos del uruguayo Federico Pereira para empatar este sábado 2-2 con el Toluca y recuperar el liderato del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

El uruguayo Federico Viñas y Alexis Vega convirtieron por el Toluca; en tanto Henry Martín marcó doblete por las Águilas, que se vieron debajo con un hombre menos en el minuto 90, cuando Pereira derribó en el área al colombiano Miguel Borja, provocó un penalti y después se hizo expulsar por reclamar al árbitro.

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Viñas convirtió de zurda en el 42, luego de ganarle la marca a su compatriota Santiago Bueno para poner delante al Toluca ante un rival con carencias en la defensa.

América reaccionó y en el 62 empató con un gol de zurda de Henry Martín, pero los Diablos recuperaron la ventaja en el 87. Vega falló un penalti provocado por Bueno, quien fue expulsado; recuperó la pelota y la metió en la red con un cabezazo.

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Con ventaja de 1-2 y equipo completo, los visitantes tenían todo a favor. Sin embargo, Pereira provocó el penalti y segundos después recibió tarjeta roja. Martín cobró con personalidad y rescató la igualada.

América regresó al primer lugar con 29 puntos, los mismos que las Chivas de Guadalajara, al que supera por mejor diferencia de goles.

El campeón Cruz Azul recibirá este domingo al León y Santos Laguna al Necaxa. EFE

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