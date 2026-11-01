Ecuador inicia el cuarto toque de queda del año para aplacar altos índices de criminalidad

Guardar

Quito, 1 nov (EFE).- Ecuador inició en la madrugada de este domingo su cuarto periodo de toques de queda nocturnos para aplacar los altos índices de criminalidad; en esta ocasión abarca a cinco de las veinticuatro provincias del país, lo que incluye ciudades como Guayaquil, la más poblada del país.

La restricción de movilidad rige entre las 0.00 y las 5.00 hora local (entre las 5.00 y 10.00 GMT) del 1 al 10 de noviembre en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, todas ellas situadas en la zona costera de Ecuador, donde se concentra la actividad criminal ligada al narcotráfico y ciudades con algunos de los índices de homicidios más altos del continente.

PUBLICIDAD

Durante la vigencia de la medida, solo está permitido que circulen los equipos de emergencia ya que, según el presidente Daniel Noboa, se busca proteger a la población civil de las "operaciones especiales" que ha anunciado que ejecutarán policías y militares para irrumpir en inmuebles y atrapar a presuntos miembros de bandas criminales.

Este es el cuarto toque de queda decretado por Noboa en 2026, después de los sucedidos en marzo, mayo y septiembre, en medio de una crisis de seguridad que llevó a Ecuador a registrar en 2025 un récord de 9.283 homicidios, con una tasa de más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

PUBLICIDAD

La medida se aplica a falta de cuatro semanas para las elecciones locales del próximo domingo 29 de noviembre, donde los ecuatorianos votarán, entre otros, por sus prefectos y alcaldes para los próximos cuatro años; el oficialismo busca arrebatar al correísmo el control de las principales ciudades del país como Quito y Guayaquil.

El nuevo toque de queda también abarca uno de los puentes festivos más largos del año en Ecuador, que va del 31 de octubre al 3 de enero, al celebrarse el día de difuntos y la independencia de Cuenca.

Esta serie de toques de queda se dan bajo los sucesivos estados de excepción que Noboa ha decretado de forma parcial o total, desde que en 2024 declarase la "guerra" al crimen organizado al calificar al país bajo "conflicto armado" interno y catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas.

PUBLICIDAD

En los estados de excepción están suspendidos algunos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones, así como eventualmente la libertad de tránsito mediante los toques de queda.

La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia organizada ha sido una de las principales banderas políticas y electorales de Noboa desde su llegada al poder en 2023.

Para reforzar esta estrategia, el mandatario ha estrechado sus relaciones con la administración de Donald Trump, con quien ha impulsado la cooperación en materia de seguridad, inteligencia y operaciones contra el narcotráfico.

Destacan los bombardeos efectuados por militares de EE.UU. contra embarcaciones de pescadores ecuatorianos a las que vincularon con actividades ilícitas relacionadas con el abastecimiento de combustible a lanchas de narcotráfico. EFE