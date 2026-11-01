Olimpia sigue líder en Honduras con doblete del argentino Imanol Enríquez

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Tegucigalpa, 31 oct (EFE).- El Olimpia sigue en la cima del torneo hondureño Apertura tras vencer este sábado de visita al Choloma por 0-3, con doblete del argentino Imanol Enríquez, y otro del uruguayo Nicolás Dibble en la continuación de la duodécima jornada.

Los goles del Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, fueron convertidos por Enríquez en los minutos 62 y 77. Dibble hizo el suyo cuando faltaba un minuto para que finalizara el partido.

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El equipo dirigido por Espinel, que viene de ser eliminado de la Copa Centroamericana de la Concacaf por el Cartaginés costarricense, hizo mejor sus deberes ante un rival que en los últimos minutos intentó al menos descontar, incluso falló un lanzamiento de penalti que fue atajado por el portero del Olimpia, Édrick Menjívar.

El triunfo deja al Olimpia con 29 puntos, escoltado por el Real España que horas antes derrotó por 3-1 al Juticalpa, que tiene como timonel al español Juan Ignacio Martínez.

Dos goles del juvenil Mike Arana y uno de Anthony García le dieron el triunfo al Real España, mientras que el Juticalpa, que dirige el colombiano John Jairo López, descontó por medio de Yair Delgadillo.

Real España es segundo en la clasificación con 27 puntos, escoltado por Marathón y Motagua, que suman 22 cada uno y el domingo se enfrentarán en uno de los clásicos del fútbol hondureño.

En el primer juego de este sábado, en un festín de goles, el Universidad Pedagógica se impuso por 4-3 al Génesis.

El viernes, en el inicio de la jornada, Estrella Roja venció por 3-1 al Independiente, lo que le permitió escalar hasta la quinta casilla con 16 unidades.

En el segundo juego de este domingo, Olancho, séptimo con trece enteros, recibirá al Platense, penúltimo (undécimo), con ocho.