Colombia confirma dos casos de malaria y una muerte en pacientes procedentes de RDC y aumenta la vigilancia

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El Ministerio de Salud de Colombia ha confirmado este sábado dos casos de malaria y un fallecimiento en pacientes procedentes de la República Democrática del Congo, y ha activado los protocolos de vigilancia establecidos para descartar otras enfermedades de importancia en salud pública, incluido el ébola.

De acuerdo con la información preliminar, uno de los pacientes, un hombre de 33 años cuyo caso se ha reportado en Palmira (suroeste), ha fallecido este sábado. Mientras que el otro, un hombre de 50 años, permanece hospitalizado en aislamiento en la ciudad de Cali, cerca de Palmira, según ha informado el Ministerio en un comunicado de prensa.

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Los equipos de respuesta rápida del Instituto Nacional de Salud (INS) y las autoridades territoriales han tomado las "muestras correspondientes" y se han adelantado las "verificaciones de laboratorio", aunque hasta el momento, el único diagnóstico confirmado en ambos casos es malaria.

En este sentido, se ha informado de que avanzan en la "investigación epidemiológica de campo tanto en Palmira como en Cali para determinar sus desplazamientos en territorio africano, los antecedentes de exposición y la posible identificación de contactos".

Así, el comunicado ha afirmado que se está realizando el sentimiento a "dos personas identificadas durante la investigación inicial, quienes refieren tener diagnóstico de malaria y encontrarse en tratamiento".