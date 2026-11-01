Al menos diez muertos y 24 heridos en un accidente de tráfico cerca de El Cairo (Egipto)

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Al menos diez personas han muerto y 24 han resultado heridas este sábado en un accidente de tráfico cerca de la ciudad del Seis de Octubre, cerca de la capital de El Cairo (Egipto), como consecuencia de una colisión entre un minibús y un vehículo de transporte pesado, que estaba parado a un lado de la carretera.

Según ha recogido el diario egipcio 'Al Masry Al Youm', fuentes de Seguridad han establecido un cordón policial alrededor del lugar de los hechos. El conductor del minibús, que ha provocado el accidente, ha sido detenido por intentar evadir el pago del peaje, y permanece vigilado en el hospital mientras recibe tratamiento.

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La policía ha impedido el acceso de personas a la zona del accidente para facilitar las labores de las ambulancias y vehículos de rescate pesados, y ya han retirado los restos del accidente de la vía y se ha restablecido la circulación para evitar la congestión.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente y completar los trámites legales, por lo que la Fiscalía se ha hecho cargo de la tarea. Las investigaciones preliminares han apuntado a que el vehículo pesado se encontraba parado en el arcén, mientras que el minibús circulaba a gran velocidad, lo que hizo que el conductor perdiera el control y embistiese por detrás al otro vehículo.

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Este accidente es el último de una serie de accidentes mortales en las carreteras de Egipto, donde los accidente de tráfico siguen siendo un problema para la seguridad pública.