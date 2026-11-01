La Policía portuguesa desaloja de nuevo los campamentos de protesta contra la crisis de vivienda en Portugal

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La Policía de Portugal ha intervenido este domingo en Lisboa y Oporto para desalojar los campamentos de tiendas de campaña, levantados tras unas manifestaciones de miles de personas que exigían al Gobierno minoritario de centro-derecha la retirada del proyecto de ley de alquileres, que, según denuncian, facilitaría los desahucios y eliminaría los topes a los nuevos alquileres.

A lo largo de la madrugada del domingo, la Policía ha realizado tres advertencias a los manifestantes para que retiraran las tiendas de campaña, indicándoles que podían permanecer en el espacio libre sin hacer protestas, según ha recogido el diario portugués 'Expresso'.

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Los activistas se han negado a retirarse y han formado cadenas humanas, con varias personas que llevaban cascos y gafas protectoras para protegerse de una posible intervención policial.

Alrededor de las 04.00 horas(hora local), la Policía ha realizado su última advertencia y ha procedido a organizar la intervención con perros. Durante el desmantelamiento, se han lanzado petardos y la policía ha respondido retirando rápidamente las tiendas de campaña instaladas, asestando golpes con porras a algunos de los manifestantes.

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Así, se han producido varias detenciones, y tras casi diez minutos, las plazas donde estaban instaladas las protestas de Lisboa y Oporto estaban prácticamente vacías. En Lisboa, los manifestantes fueron empujados hacia plazas continuas. En Oporto, los manifestantes se han congregado posteriormente en una avenida colindante.

Tanto en Lisboa como en Oporto, los manifestantes han sido aislados en zonas de seguridad, donde la Policía les ha impedido cruzar la barrera a sus ubicaciones anteriores, mientras que sus pertenencias, esparcidas por las plazas, han sido recogidas.

Asimismo, diputados del Partido Libre y del Bloque de Izquierda han estado presentes en la protesta en Lisboa para apoyar a los manifestantes y defender el derecho a protesta.

La tensión sigue aumentando en el país a medida que el Parlamento debate los Presupuestos para 2027, una discusión que estará profundamente marcada por el malestar social, especialmente debido a los disturbios y las cargas policiales registradas durante los últimos días.

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