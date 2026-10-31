Tres muertos en un incendio de un edificio en Francia que se investiga como intencionado

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París, 31 oct (EFE).- Tres cadáveres han sido hallados y una persona permanece desaparecida por el incendio de un edificio en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand (en el centro del país), un suceso en el que se investiga, según la Fiscalía, su "posible origen criminal" y por el que se detuvo a una persona.

El incendio tuvo lugar en la noche del jueves al viernes, en un edificio cerca de la plaza de la Victoire que quedó devastado.

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La lucha contra las llamas se prolongó durante buena parte de la jornada posterior y, una vez controlado, las labores de búsqueda permitieron hallar inicialmente dos cuerpos sin vida, a los que se sumó otro encontrado durante la pasada madrugada.

El viernes a primera hora la Fiscalía de Clermont-Ferrand había indicado que "las primeras conclusiones de los investigadores apuntan a un posible origen delictivo del incendio", según recogió el medio regional público Ici, que también confirmó la detención de un hombre de 21 años esa mañana.

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Una cuarta persona permanece aún desaparecida. EFE