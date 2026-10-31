Un R.Madrid mermado por las lesiones aspira a mantener su racha ante el San Pablo Burgos

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Madrid, 31 oct (EFE).- El Real Madrid, afectado por las lesiones de varios de sus jugadores, intentará prolongar su excelente trayectoria de diez victorias consecutivas, que también le llevan a continuar invicto en la Liga Endesa, este domingo (12:30 horas CET) ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos en el Movistar Arena.

El conjunto blanco finaliza esta semana, marcada por la doble jornada de Euroliga ante el Kosner Baskonia (visitante) y el Fenerbahce (local), con otro partido en casa ante los burgaleses, sin Théo Maledon ni Mikael Jantunen, bajas de última hora.

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Ambos se lesionaron en la victoria del jueves ante los turcos. En el caso de Maledon, se trata de un esguince en su rodilla derecha, mientras que Jantunen estará fuera varios meses por una rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo.

Con Gabriel Deck y Usman Garuba también fuera por un largo periodo y con Nick Smith entre algodones por problemas en la fascia, Pedro Martínez deberá completar su convocatoria con Sergio Llull, Max Shulga u Olivier Sarr, que hasta la fecha no han gozado de demasiadas oportunidades en el equipo.

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El conjunto 'merengue' vuelve a casa tras batir su récord de triples anotados en un partido de la Liga Endesa, con 24 -tope también de la competición-, el pasado domingo en el en el Barris Nord ante el iLERNA Lleida.

Un promedio que mejoró su plusmarca personal catorce días antes en casa ante el Bilbao Basket, con 20 lanzamientos acertados desde el 6,75.

Con las buenas sensaciones y con el Movistar Arena cada vez más entregado a la apuesta de Martínez, el equipo deberá adaptarse a jugar sin Maledon, uno de sus principales puntales esta campaña, con unos promedios en liga de 18,4 puntos, 5,2 asistencias y 25,8 de valoración por partido.

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Con un balance de 5-0, los blancos se enfrentarán a un Recoletas Salud San Pablo Burgos al que particularmente tienen bien tomada la medida, con un historial de 11 victorias y una sola derrota.

El único tropiezo ante los burgaleses se produjo en la temporada de la covid, en 2019/2020, en el encuentro del grupo B de la fase final por el título de la ACB en la Fuente de San Luis de Valencia.

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