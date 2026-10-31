Las fuerzas del gobierno del Yemen repelen los ataques hutíes en el suroeste del país

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Saná, 31 oct (EFE).- Las fuerzas gubernamentales del Yemen repelieron varios ataques hutíes en la provincia suroccidental de Taiz en las últimas 24 horas, mientras que los enfrentamientos se intensificaron en torno a la estratégica carretera de Haijat al Abd que une las dos provincias, según fuentes militares y locales.

En Al Maqatirah, los hutíes lanzaron un importante ataque alrededor de la medianoche, apoderándose de cuatro localidades, mientras que las fuerzas gubernamentales les impidieron capturar la estratégica ciudadela de Qalaat al Maqatirah o avanzar hacia Souq al Rabua.

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Fuentes militares afirmaron que los rebeldes desplegaron un gran número de combatientes y vehículos hacia estas ubicaciones, situadas al pie del paso de montaña de Haijat al Abd, en un intento por avanzar.

Para evitar el avance de los insurgentes, las tropas gubernamentales lanzaron ataques aéreos contra un convoy hutí, compuesto por más de 20 camionetas y seis vehículos blindados, cerca de esa localización, causando la muerte de más de 50 combatientes.

De acuerdo con las mismas fuentes, en la zona oeste de la ciudad de Taiz, se reanudaron los enfrentamientos a lo largo de las líneas del frente que se extienden desde las inmediaciones de Jabal Han y Al Madarat hasta la zona cercana al antiguo campamento del aeropuerto.

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Al Maqatirah, que forma parte administrativamente de Lahj y limita con Taiz, es estratégicamente importante porque incluye la carretera Haijat al Abd y domina rutas clave de suministro y circulación entre el norte y el sur de Yemen.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, declaró el viernes por la noche que los aviones de guerra saudíes llevaron a cabo 93 ataques aéreos y con misiles en las 24 horas anteriores en Saná y varias provincias, entre ellas Al Yauf y Marib (centro-norte), Taiz (y Lahj al suroeste), Saada y Hajja (noroeste), Marib (centro), Dhamar e Ibb (centro-oeste).

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Dijo que los ataques elevan el número total de ataques desde que comenzó la última escalada a 3.689.EFE