Fundación Hazloposible lanza 'Hazlo Circular' para convertir la compraventa de segunda mano en donaciones a ONG

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La Fundación Hazloposible ha puesto en marcha la plataforma digital Hazlo Circular con el objetivo de transformar la compraventa de artículos de segunda mano en donaciones destinadas a proyectos sociales de distintas ONG.

La iniciativa ha sido diseñada con un doble propósito: impulsar la economía circular mediante la reutilización y el consumo responsable, y ofrecer nuevas vías de financiación a las entidades del Tercer Sector, según ha informado la fundación.

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El funcionamiento de la herramienta permite a cualquier persona registrarse de forma gratuita, publicar los productos que ya no utiliza y seleccionar la ONG a la que desea destinar el importe obtenido tras concretar la venta.

El dinero de la adquisición se convierte en una donación para la entidad elegida, tras descontar los costes de procesamiento del pago y una comisión del 3% para el mantenimiento del servicio. Asimismo, la plataforma ha incorporado la gestión de pagos y envíos a través de InPost y Correos, y facilita la emisión del certificado de donación por parte de la organización beneficiaria.

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La plataforma se encuentra disponible a través de su página web y en aplicaciones móviles. Con este proyecto, la entidad pretende dar respuesta a la necesidad de las organizaciones sociales de diversificar sus fuentes de ingresos y conectar con nuevos apoyos, permitiendo que las ONG reciban aportaciones procedentes de artículos usados sin que los usuarios tengan que realizar un desembolso económico directo.

Entre las primeras entidades beneficiarias que participan en la iniciativa se encuentran AVAF, Asociación Empatía y Asociación Talismán. Los fondos recaudados se destinarán a proyectos orientados a la infancia y adolescencia en acogimiento, así como a iniciativas enfocadas en la inclusión de personas con discapacidad intelectual y su participación en actividades medioambientales, con la previsión de ampliar de forma progresiva la red de organizaciones participantes.

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El presidente ejecutivo y director general de Fundación Hazloposible, Miguel Ángel Cervantes, ha afirmado que desde la institución creen que la innovación social consiste en "encontrar nuevas formas de conectar los pequeños gestos cotidianos con grandes causas".

En este sentido, ha asegurado que con 'Hazlo Circular' pretenden demostrar que "la sostenibilidad ambiental y la solidaridad pueden ir de la mano", aprovechando la tecnología para facilitar la colaboración ciudadana con las ONG.