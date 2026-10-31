01/10/2024 Muere la compositora Marisa Manchado, a los 70 años, en el accidente ferroviario de Urda. La compositora y Premio Nacional de la Música Marisa Manchado ha fallecido a los 70 años como consecuencia del trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 muertos por la colisión de dos trenes. CULTURA INAEM

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La compositora y Premio Nacional de la Música Marisa Manchado ha fallecido a los 70 años como consecuencia del trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 muertos por la colisión de dos trenes.

En un comunicado, la Asociación Madrileña de Compositores (AMCC), de la que Manchado fue socia fundadora, ha trasladado sus condolencias y ha explicado que la compositora se dirigía el día del siniestro ferroviario a Sevilla para participar en un encuentro organizado por la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la capital andaluza.

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También el Teatro Real ha mostrado sus consternación por el fallecimiento de Marisa Manchado, recordando que la compositora trabajó con el equipo artístico de la institución para la preparación del estreno de su tercera ópera, 'La regenta', basada en la novela homónima de Leopoldo Alas, "Clarín", con libreto de Amelia Valcárcel. La obra fue nominada a los International Opera Awards como mejor estreno internacional de 2023 y recibió el Premio Nacional de la Música en 2024 en la categoría de composición de ópera.

Desde el Teatro Real han destacado que Manchado fue "referente en España también por su constante labor para reivindicar y visibilizar el papel de la mujer en el mundo de la creación musical, donde abrió el camino a generaciones posteriores".

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MÁS DE 150 OBRAS

La compositora desarrolló una extensa trayectoria en el ámbito de la música contemporánea española, con un catálogo de más de 150 obras que abarcó composiciones pedagógicas, de cámara, vocales, sinfónicas, operísticas y electroacústicas. A su labor creativa sumó una destacada actividad docente, investigadora y de gestión cultural, así como un compromiso con la visibilidad de las mujeres en la música.

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Entre los principales hitos de su carrera figuraron las óperas 'Cristal de agua fría', con libreto de Rosa Montero y estrenada en la temporada 1993-1994, además de 'La Regenta', que llegó a los escenarios en 2023 en una coproducción del Teatro Real y el Teatro Español. También estrenó en 2012 'Notas para la paz', concierto para fagot y orquesta encargado por la Orquesta Nacional de España, y compuso música para la película 'La pasión de Juana de Arco', de Carl Theodor Dreyer. Su catálogo recibió reconocimientos como el Premio Iberoamericano de la Música Comuarte 2007 y el Premio Nacional Daniel Montorio 1995.

En sus últimos años presentó obras como 'Silencio 4', en el Festival COMA de 2019; 'En tiempos turbulentos', junto al Cuarteto Quiroga; y 'El árbol rosa', con textos de Emilia Pardo Bazán, estrenada en el Auditorio Nacional en 2021. En 2022 presentó 'En la tierra de nadie', basada en un poema de Carmen Conde, y estrenó 'La huella de Clara Schumann'. En 2024 completó la publicación de 'Mayrít-Magerit-Matrí-Matric: Suite para dos guitarras'.

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Además de su faceta como compositora, fue subdirectora general de Música y Danza del INAEM entre 2007 y 2008 y ocupó durante 14 años la vicedirección del Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza de Madrid. También publicó varios libros sobre mujeres compositoras, entre ellos '¡Mis queridas genias!: Compositoras que me acompañan e inspiran' (2023), y formó parte de la asociación Clásicas y Modernas, dedicada a promover la igualdad de las mujeres en la cultura.