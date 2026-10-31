Temas del día de EFE Internacional del sábado 31 de octubre (12:00 GMT)

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DESTACADOS

EUROPA PROTESTAS

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París - Los sindicatos, estudiantes y los llamados 'chalecos amarillos' celebran nuevas protestas en Francia en defensa del poder adquisitivo y los servicios públicos para aumentar la presión sobre el presidente Emmanuel Macron antes de la huelga general prevista para el 5 de noviembre y tras las movilizaciones multitudinaria registradas durante los dos últimos fines de semana.

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- El Consejo de Estado, la más alta institución administrativa de Francia, vetó la manifestación que los sindicatos planeaban este sábado en pleno París, después de que el Gobierno recurriera a ese organismo alegando riesgos de alteración grave del orden público.

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- El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, llamó a manifestarse pacíficamente en Francia este sábado.

- El colectivo de jóvenes "GenZ-regelt" (GenZ lo soluciona) llama a protestas en cinco ciudades alemanas, e iniciativas en otras 19 para reclamar una política que invierta en educación, seguridad social, salud y un coste de vida asequible, en lugar de recortar el gasto en favor de una "militarización" de la sociedad.

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- El movimiento Acampada de Lisboa convoca una manifestación por el derecho a la vivienda, desde el Largo de Camões hasta la plaza del Rossio, donde los organizadores anuncian que volverán a instalar tiendas de campaña y a pernoctar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- Los comercios de la 'milla de oro' de Madrid y de otras ciudades españolas como Barcelona y San Sebastián se blindan este sábado ante la amenaza de posibles disturbios y saqueos por las nuevas convocatorias de la plataforma anónima Blocus en diferentes puntos del país.

- En las últimas semanas varias ciudades han sido víctimas de disturbios callejeros que se han saldado con decenas de detenidos, numerosos policías herido e importantes daños materiales. ¿Quién está detrás? EFE ha consultado a expertos para intentar dar respuesta a esta pregunta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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EEUU ELECCIONES

Houston - El candidato demócrata al Senado por Texas, James Telerico, participa en un mitin en Houston en la recta final de la campaña con unos sondeos que apuntan a que arrebatará el escaño a los republicanos, lo que supondría la primera victoria del Partido Demócrata en 38 años.

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- Organizaciones religiosas de Estados Unidos están movilizando a sus fieles para que voten por candidatos conservadores en las elecciones del martes, en las que el Partido Republicano se juega mantener el control de ambas cámaras del Congreso.

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- A apenas 30 minutos de la Casa Blanca, Fairfax, uno de los condados con mayores ingresos de EE.UU, afronta una creciente dificultad para acceder a los alimentos, con miles de personas que recurren a bancos de comida mientras el encarecimiento de la gasolina y la cesta de la compra y los recortes a programas sociales agravan la presión sobre los hogares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- A tres días de las elecciones: hoy se habla de; la frase del día; la otra noticia; hoy explicamos qué es; ¿y mañana qué? (Texto)

SÁHARA OCCIDENTAL

El Aaiun - Marruecos celebra el primer aniversario de la Fiesta de la Unidad, una conmemoración que simboliza el impulso político y diplomático en torno al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental y que Rabat presenta como un hito en el camino hacia una solución al conflicto, tras la votación del Consejo de seguridad de la ONU en la que no se logró renovar el mandato de su misión en el Sáhara Occidental (Minurso). (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- En un ambiente festivo, El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y otras ciudades de la región, celebran la no renovación del mandato de la Minurso que expira este sábado tras el veto cruzado de Washington y Moscú en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Se ha enviado una cronología sobre la misión Minurso.

ISRAEL ELECCIONES

Jerusalén - Los partidos israelíes mantienen contactos con vistas a la formación de un Gobierno una vez el Comité Electoral valide definitivamente los resultados de las elecciones generales, en las que el Likud de Benjamin Netanyahu fue el más votado pero sin los apoyos para repetir como primer ministro.

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ESPAÑA ACCIDENTE

Madrid - La precampaña electoral en España de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre se ha visto sacudida por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde este sábado se oficia una misa funeral por los 69 fallecidos en el siniestro.

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- Un fallo en el Centro de Control del operador ferroviario Adif en Atocha (Madrid) centra las investigaciones en torno al accidente. (Claves)

DÍA DE MUERTOS

Ciudad de México - Catrinas, calaveras monumentales, carros alegóricos, música y danzas tradicionales llenarán este sábado las principales calles de Ciudad de México durante el Gran Desfile de Día de Muertos 2026, una celebración que reunirá las raíces prehispánicas y las expresiones populares mexicanas para rendir homenaje a los difuntos.

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- Estados Unidos celebra este sábado Halloween, una festividad en la que se prevé que los consumidores gasten una cifra récord de 13.500 millones de dólares y que cambien sus tendencias de compra por el uso de la inteligencia artificial (IA). (Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

COMMONWEALTH CUMBRE | Georgetown - La Comunidad del Caribe (Caricom) mantiene como una de sus prioridades la exigencia de reparaciones al Reino Unido por la trata transatlántica de esclavos, un reclamo que planea hacer durante la reunión de jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) que comienza este domingo en Antigua y Barbuda. (Texto) (Foto)

YEMEN CONFLICTO | Saná -Las fuerzas gubernamentales del Yemen repelieron varios ataques hutíes en la provincia suroccidental de Taiz en las últimas 24 horas, mientras las infraestructuras energéticas y aeroportuarias de Arabia Saudí vuelven a situarse en el punto de mira de los hutíes. (Texto)

SOMALIA ONU | Nairobi - La Misión de Asistencia de Transición de la ONU en Somalia (UNTMIS) pone fin este 31 de octubre a sus operaciones, tras la transferencia de sus responsabilidades al Gobierno somalí y diferentes agencias de la ONU. (Texto)

PAPA URUGUAY | Paysandú - Ubicada en el litoral oeste de Uruguay a unos 400 kilómetros de Montevideo y reconocida por su tradicional postre Chajá y sus termas de agua salada, la ciudad de Paysandú se prepara para ser la primera de Latinoamérica en la que ofrecerá una misa el papa León XIV. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COMMONWEALTH CUMBRE | Georgetown - La Comunidad del Caribe (Caricom) mantiene como una de sus prioridades la exigencia de reparaciones al Reino Unido por la trata transatlántica de esclavos, un reclamo que planea hacer durante la reunión de jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) que comienza este domingo en Antigua y Barbuda. (Texto) (Foto)

JAPÓN ARTE | Tokio - El Mori Art Museum de Tokio, en colaboración con la Fundación Guggenheim, revisa la trayectoria de Mariko Mori en una muestra que reúne cerca de cuarenta obras de una de las artistas más relevantes de su tiempo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

SIRIA KURDOS | Damasco - Durante nueve horas, una turba asedió a Moona y a decenas de otras familias desplazadas de la minoría kurda cuando esta semana trataban de regresar a sus hogares en el noreste de Siria, un nuevo incidente que ha ahondado los miedos de esta comunidad tras la reintegración de la región en el Estado central y la disolución de sus fuerzas. (Texto)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones legislativas de medio mandato, que se celebrarán el próximo martes 3 de noviembre en Estados Unidos, la agencia EFE está enviando una serie previa con la guía EEUU ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

Atlanta (EE.UU) - EXTERIORES G20- Concluye la reunión de ministros de Exteriores del G20.

Bogotá.- COLOMBIA GASTRONOMÍA.- El chef colombiano Álvaro Clavijo, cuyo restaurante El Chato fue elegido el mejor de Latinoamérica el año pasado, se aventuró a abrir un nuevo establecimiento, QUN, donde fusiona su concepto basado en la biodiversidad e ingredientes colombianos con la cocina nikkei. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Paysandú.- URUGUAY PAPA.- Ubicada en el litoral oeste de Uruguay a unos 400 kilómetros de Montevideo y reconocida por su tradicional postre Chajá y sus termas de agua salada, la ciudad de Paysandú se prepara para ser la primera de Latinoamérica en la que ofrecerá una misa el papa León XIV. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY PAPA.- Miles de personas se reúnen en la rambla de Montevideo a rezar el rosario a una semana de que el papa León XIV arribe a Uruguay, el país más laico de la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- Georgetown.- COMMONWEALTH CUMBRE.- La Comunidad del Caribe (Caricom) mantiene como una de sus prioridades la exigencia de reparaciones al Reino Unido por la trata transatlántica de esclavos, un reclamo que planea hacer durante la reunión de jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth). (Texto) (Foto)

18:00 GMT.- Nueva York.- EEUU HALLOWEEN.- Estados Unidos celebra este sábado Halloween, una festividad en la que se prevé que los consumidores gasten una cifra récord de 13.500 millones de dólares y que cambien sus tendencias de compra por el uso de la inteligencia artificial (IA). (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00 GMT.- Caracas.- VENEZUELA LGBTI.- El colectivo LGBTI de Venezuela convoca a la marcha anual del orgullo que este año buscará recoger fondos para los afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

00:00 GMT.- La Paz.- BOLIVIA HALLOWEEN.- Se realiza en La Paz la ‘Manifestación Zombie 3’, una marcha de personas disfrazadas que partirá desde el patrimonial Cementerio General y recorrerá la zona comercial de la ciudad para concluir en un festival con motivo de la celebración de Halloween. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- BRASIL AMAZONÍA.- La sequía en la Amazonía brasileña ha causado un descenso de las aguas del río Negro, dejando barcos encallados en el cauce seco y causando problemas en el transporte de la región. (Foto) (Vídeo)

Europa

París.- FRANCIA PROTESTAS.- Los sindicatos, estudiantes y los llamados 'chalecos amarillos' celebran una nueva jornada de protestas en Francia en defensa del poder adquisitivo y los servicios públicos en un intento de aumentar la presión sobre el presidente Emmanuel Macron antes de la huelga general prevista para el 5 de noviembre y tras las movilizaciones multitudinaria registradas durante los dos últimos fines de semana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- La precampaña electoral en España de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre se ha visto sacudida por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde este sábado se oficia una misa funeral por los 69 fallecidos en el siniestro.

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Lisboa - PORTUGAL PROTESTAS - El movimiento Acampada de Lisboa convoca una manifestación por el derecho a la vivienda, desde el Largo de Camões hasta la plaza del Rossio, donde los organizadores anuncian que volverán a instalar tiendas de campaña y a pernoctar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL PARTIDOS.- El ultraderechista Chega, segundo partido en el Parlamento de Portugal, celebra elecciones para la presidencia del partido, con la previsible reelección de André Ventura como líder, que lleva siendo el presidente desde su fundación, en 2019. (Texto)

09:30h.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- El partido La Izquierda celebra un congreso de la fuerza en el estado federado de Berlín para decidir si da luz verde al preacuerdo alcanzado por sus negociadores con los socialdemócratas y Los Verdes para iniciar negociaciones formales para formar un Gobierno de coalición.

Estambul - UCRANIA GUERRA - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visita hoy Estambul, donde se reunirá con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para analizar la evolución de la guerra en Ucrania y la situación en el mar Negro, donde en las últimas semanas se produjeron numerosos ataques con drones contra buques mercantes.

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA PROTESTAS.- El colectivo de jóvenes 'GenZ-regelt' (GenZ lo soluciona) llama a protestas en cinco ciudades alemanas, a las que se han sumado iniciativas en otras 19 para reclamar una política que invierta en educación, seguridad social, salud y un coste de vida asequible, en lugar de recortar el gasto en favor de una "militarización" de la sociedad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE SEMINCI - Valladolid - Después de nueve días la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) baja el telón con la lectura del palmarés oficial, la entrega de premios y el cierre de proyecciones con el estreno en España de 'Hombre al agua', dirigida y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Manama.- FORO BARÉIN.- Baréin acoge el 22.º Diálogo de Manama del International Institute for Strategic Studies (IISS), un foro que reúne a ministros y responsables políticos internacionales para debatir los desafíos de Oriente Medio en materia de política exterior, defensa y seguridad.

Mogadiscio.- SOMALIA ONU.- La Misión de Asistencia de Transición de la ONU en Somalia (UNTMIS) pone fin este 31 de octubre a sus operaciones, tras la transferencia de sus responsabilidades al Gobierno somalí y diferentes agencias de la ONU.

El Cairo.- ÁFRICA GOBIERNOS.- La Fundación Mo Ibrahim presenta hoy en El Cairo el Índice Ibrahim de Gobernanza Africana (IIAG) de 2026, que se publica cada dos años y proporciona la evaluación más completa del desempeño de la gobernanza en los 54 países africanos. (Texto)

Mogadiscio.- SOMALIA ONU.- La Misión de Asistencia de Transición de la ONU en Somalia (UNTMIS) pone fin este 31 de octubre a sus operaciones, tras la transferencia de sus responsabilidades al Gobierno somalí y diferentes agencias de la ONU.

Damasco.- SIRIA KURDOS.- Durante nueve horas, una turba asedió a Moona y a decenas de otras familias desplazadas de la minoría kurda cuando esta semana trataban de regresar a sus hogares en el noreste de Siria, un nuevo incidente que ha ahondado los miedos de esta comunidad tras la reintegración de la región en el Estado central y la disolución de sus fuerzas. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA ALEMANIA.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, concluye su visita de Estado a China y parte de Pekín con destino a Berlín.

Tokio.- JAPÓN ARTE.- El Mori Art Museum de Tokio, en colaboración con la Fundación Guggenheim, revisa la trayectoria de Mariko Mori en una muestra que reúne cerca de cuarenta obras de una de las artistas más relevantes de su tiempo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR SUIZA.- El ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis, concluye su visita a Corea del Sur, que tiene como objetivo promover la estabilidad en la península coreana y sostener conversaciones con funcionarios surcoreanos sobre seguridad regional y cooperación bilateral. (Texto)

Pekín.- CHINA ISLANDIA.- La ministra de Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, finaliza su visita a China por invitación de su homólogo en el país, Wang Yi.

08:30h (2.30 hora española).- Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de octubre del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:05h (7.05 hora española).- Taipéi.- TAIWÁN ORGULLO.- Bajo el lema 'Nuestras Voces, Nuestro Camino', Taipéi celebra una nueva edición de la marcha del Orgullo LGBT+, una de las más multitudinarias de Asia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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