Lech Walesa respalda a Tusk ante la grave crisis abierta con el Tribunal Constitucional de Polonia

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El expresidente polaco y símbolo de la transición política de la década de 1990 Lech Walesa ha expresado este sábado su respaldo al actual primer ministro del país, Donald Tusk, enfrentado con el presidente del país, Karol Nawrocki, por la renovación de los jueces del Tribunal Constitucional de Polonia.

"Primer ministro Tusk, no tenemos otra opción. ¡Nuestra patria nos necesita! Estoy a su lado en primera línea, sean cuales sean las circunstancias", ha publicado Walesa en redes sociales.

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"¡Hago un llamamiento a nuestros aliados de nuestra lucha común para que apoyen nuestros esfuerzos!", ha añadido el veterano dirigente político.

El Gobierno de Donald Tusk ha impulsado en los últimos meses el nombramiento de hasta seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero Nawrocki solo ha aceptado tomar juramento a dos de ellos.

El conflicto ha estallado definitivamente el viernes, cuando una de las juezas de la corte, Anna Korwin-Piotrowska suspendió unilateralmente y durante un mes al presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski, mientras la sede del Constitucional estaba rodeada por la Policía, a las órdenes de Tusk.

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