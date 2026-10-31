En octubre Messi se hizo leyenda en el Monumental y los Cerveceros ganan la Serie Mundial

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Redacción Deportes, 31 oct (EFE).- Octubre de 2026 será recordado por los hinchas del fútbol como el mes en el que vieron a Lionel Messi jugar por última vez con la selección de Argentina.

El '10' se despidió de la Albiceleste el 6 de octubre en un emotivo partido jugado en el estadio Monumental de Buenos Aires ante Benín, que acabó en triunfo por 3-0 con un gol suyo de penalti y dos asistencias para cerrar, entre lágrimas, un legado de 126 goles y otros récords a través de 21 años de historia.

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Y aunque sigue jugando con el Inter Miami en la MLS y su adiós al fútbol parece estar más cerca, la leyenda de Messi no tiene fin.

A continuación, otros hechos deportivos que ocurrieron en el décimo mes del año en América.

1. Los Cerveceros conquistan su primera Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron por primera vez campeones de la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas tras imponerse por 1-4 en St. Petersburg (Florida) a los Rays de Tampa Bay y cerrar con ventaja de 4-1.

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El Clásico de Otoño dejó al receptor venezolano William Contreras como el Jugador Más Valioso (MVP).

Con los venezolanos Jackson Chourio y Contreras, el lanzador Jacob Misiorowski y un inspirado Cooper Pratt, Milwaukee celebró en el Tropicana Field en su segunda participación en una Serie Mundial.

2. Boca y Mineiro, por el título de la Sudamericana

Boca Juniors y Atlético Mineiro cuentan los días para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026 que se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla (Colombia).

El equipo argentino, bicampeón del torneo, llega a la disputa del título tras vencer en semifinales al también brasileño Vasco da Gama por un marcador global de 3-2, al ganar el partido de vuelta por 1-3 en el Estadio Maracaná luego de haber perdido el de ida en La Bombonera por 0-1.

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El Galo, subcampeón del certamen en 2025, se impuso en la otra semifinal ante el uruguayo Montevideo City Torque, al que derrotó por 3-0 en la ida y con el que cayó por 2-0 en la vuelta.

3. Palmeiras y Estudiantes, por el sueño de la Libertadores

Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán la final de la Copa Libertadores el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

El Verdao avanzó a su octava final del torneo tras una semifinal pareja contra el campeón de 2023, Fluminense, pues en el encuentro de ida jugado en el Maracaná ganó por 1-2 y en el de vuelta en el Allianz Parque perdió ante los suyos por 0-1. Sin embargo, en los penaltis se impuso 5-3.

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El argentino Estudiantes y Flamengo igualaron en la otra semifinal. Tras un global de 0-0 donde resistió incluso con un jugador menos, el equipo de La Plata ganó por 3-2 en los penaltis, en una tanda en la que salió figura el portero uruguayo Fernando Muslera, quien atajó tres ejecuciones.

4. España, campeón por equipos en Pelota Vasca

El seleccionado de España se consagró campeón por equipos en el XX Mundial de Pelota Vasca de Buenos Aires al ganar el último duelo ante Euskadi por el título masculino de pala corta por parejas.

La Roja festejó la cima del medallero general del torneo disputado en la capital argentina con una subsede en la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento.

El medallero cerró así: España con siete oros, nueve platas y dos bronces; Argentina con cinco oros y tres bronces; México con cuatro oros y seis bronces; Euskadi con tres oros, ocho platas y un bronce; Francia con dos oros, cinco platas y seis bronces; Estados Unidos con una plata y un bronce; Cuba con un bronce; y Uruguay con un bronce.

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5. Antonelli brilla en Austin

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se impuso en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin (Texas), que dominó de principio a fin tras salir desde la 'pole'.

Antonelli, de 20 años, llegó con opción matemática de coronarse, pero al terminar por delante de sus perseguidores dejó el título a solo dos puntos de diferencia. La definición se trasladó al GP de México, que se corre este domingo y en la que se puede convertir en el campeón más joven de todos los tiempos y en el tercer italiano en ganar el Mundial de F1.

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El italiano firmó su noveno triunfo del año al terminar en Austin por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y de Max Verstappen (Red Bull), que concluyeron segundo y tercero.

6. El patinaje vio ganar a Italia en los Juegos Mundiales

Italia dominó los Juegos Mundiales de Patinaje 2026 en Asunción, Paraguay, al terminar en lo más alto del medallero general con 76 preseas (24 de oro, 28 de plata y 24 de bronce).

Colombia la escoltó con 49 medallas (23 de oro, 16 de plata y 10 de bronce) y reinó en el patinaje de velocidad, en la que logró su título mundial número 23 en esta modalidad.

España finalizó en el tercer lugar del podio con 47 medallas (17 de oro, 18 de plata y 12 de bronce) y brilló con títulos en hockey sobre patines.

Por Claudia Aguilar Ramírez