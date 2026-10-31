Taipéi vuelve a teñirse con los colores del Orgullo tras la polémica redada a un bar gay

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Taipéi, 31 oct (EFE).- Las calles de Taipéi volvieron a teñirse este sábado con los colores del arcoíris durante la vigesimocuarta edición de la marcha del Orgullo LGBT+, que este año reivindicó el derecho del colectivo a ser escuchado menos de un mes después de una polémica redada policial en un bar gay de la ciudad.

Decenas de miles de personas — unas 150.000, según los cálculos de la organización — se congregaron en las inmediaciones del ayuntamiento para participar en una celebración bajo el lema 'Nuestras voces, nuestro camino', con la que los organizadores buscaban dar visibilidad a las "necesidades reales" de las comunidades de diversidad sexual y de género.

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La marcha arrancó hacia las 14:00 horas (06:00 GMT) y, como en ediciones anteriores, se dividió en dos recorridos -uno hacia el norte y otro hacia el sur- por los que desfilaron más de una veintena de carrozas.

Las calles de Taipéi se llenaron de personas envueltas en banderas arcoíris, muchas de ellas disfrazadas, al coincidir la cita con la noche de Halloween. Entre las carrozas, animadas con música y 'drag queens', muchos ciudadanos alzaban pancartas con lemas como "Quiero ser yo mismo" o "No deberíamos tener miedo ahora que hemos llegado tan lejos".

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"Aún queda mucho por hacer en este camino", señaló antes de la movilización la vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, que añadió que cree que "el Taiwán del futuro será un país más respetuoso, igualitario, inclusivo y diverso", de acuerdo a declaraciones recogidas por la agencia CNA.

Los desfiles del Orgullo alcanzaron su punto álgido en 2019, año en que Taiwán aprobó el matrimonio igualitario y se convirtió, de esta forma, en el primer territorio de Asia en legalizar la unión entre parejas del mismo sexo.

Sin embargo, la edición de este año se celebró en un clima de inquietud entre la comunidad LGBT, después de que a principios de octubre la policía de Taipéi registrara un local de temática BDSM para hombres gais en Ximending, un barrio conocido por albergar numerosos bares y discotecas frecuentados por personas del colectivo.

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Varios testigos denunciaron que los agentes se negaron a mostrar la orden de registro a los presentes, los obligaron a ponerse en cuclillas, profirieron comentarios discriminatorios hacia personas con discapacidad y se llevaron "por la fuerza" a decenas de clientes para tomarles declaración en comisaría.

El Departamento de Policía de Taipéi sancionó a seis agentes, entre ellos al máximo responsable de la comisaría del distrito, aunque defendió la legalidad de la operación, realizada en virtud de una orden judicial a raíz de denuncias por presuntas vulneraciones de la "moral pública".

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Simon Tai, presidente de la asociación organizadora de la marcha, afirmó antes del desfile que el registro policial del bar gay ha "reavivado en muchos homosexuales el recuerdo de la represión de las autoridades" y ha llevado a muchas personas a salir a la calle para expresar su descontento, informó CNA.

Este tipo de redadas es muy poco habitual en Taiwán, una isla que parecía haber dejado atrás la persecución que sufrió el colectivo LGBT durante el periodo de la ley marcial (1949-1987), cuando la homosexualidad era tabú y los miembros de esta comunidad vivían toda clase de discriminaciones. EFE

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(foto) (vídeo)