CAF reclama cerrar la brecha de financiación de la biodiversidad y reforzar la adaptación climática en América Latina

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La gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Lina Mondragón, ha subrayado en una entrevista con Europa Press la necesidad urgente de cerrar la brecha de financiación para la conservación de la biodiversidad y de fortalecer las medidas de adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe.

Así se ha expresado tras la celebración de la 17 Conferencia de las Partes sobre la biodiversidad (COP17) en Ereván (Armenia), donde CAF ha anunciado, entre otras medidas, que ha alcanzado cerca de 780 millones de dólares en financiación azul en menos de un año y medio, lo que representa el 31% de su compromiso de destinar 2.500 millones de dólares a este propósito para 2030.

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"(En las negociaciones de la COP17, que acaba mañana) sigue habiendo mucho debate alrededor de cómo habilitar financiamiento público, privado y de todo tipo para llevarlo a la protección y conservación de la biodiversidad, y qué tipo de instrumentos pueden seguirse desarrollando para canalizar fondos hacia estas causas. Ese es el gran tema. Fue un tema que ya se puso de una manera muy clara en la COP16 de Cali (Colombia) y que sigue vigente para esta COP por la urgencia y el rezago frente al cumplimiento de la meta", ha apuntado.

Durante la cumbre, CAF ha trabajado con secretarios de medioambiente brasileños y Mondragón ha destacado la intervención de administradoras y gobernadoras colombianas, que se desplazaron a Ereván para mostrar "cómo la voz de los territorios es muy importante". A su vez, el banco de desarrollo ha hecho hincapié en cómo articular de forma práctica el trabajo científico y el financiero.

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"Esos son los temas que hemos impulsado, destacando las oportunidades que la naturaleza nos da como América Latina para posicionarnos como un competidor global de gran valor, por ejemplo, a través de la bioeconomía. Ponemos en valor las particularidades de la región y las bondades de nuestro capital natural para mejorar nuestra competitividad, nuestro posicionamiento global y contribuir a las causas globales", ha resumido.

Para la gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva, esta Cumbre de Biodiversidad conecta "de manera impresionante" con la Cumbre del Clima, que tendrá lugar del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía), ya que la naturaleza es "una gran solución positiva a los grandes desafíos que enfrenta la humanidad respecto al cambio climático" y a la mejora de la resiliencia de las infraestructuras.

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"Al final, muchos temas de respuesta y solución a preocupaciones de clima, calentamiento global o de lidiar con fenómenos climáticos (como el fenómeno del Niño o Superniño) pueden tener solución u origen en causas naturales, pero sobre todo soluciones en la naturaleza", ha apuntado.

AMÉRICA LATINA, "AL SERVICIO DE LAS GRANDES CAUSAS GLOBALES"

En este sentido, ha destacado que América Latina tiene un capital natural "importantísimo", ya que alberga "cerca del 50% de la biodiversidad mundial". Desde ese punto de vista, ha opinado que la región "puede estar al servicio de las grandes causas globales para la protección de la naturaleza, la disminución de la temperatura global y para mejorar la resiliencia de todos los ecosistemas globales" y ha incidido en que los ecosistemas "no respetan fronteras político-administrativas".

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"Debemos generar incentivos claros para que América Latina haga parte activa de la conversación como una región solución donde se pueden implementar muchas iniciativas. En esta medida, la CAF es un vocero de la región importante y una plataforma de conexión y articulación de todos los países de la región para llevar este mensaje al mundo y hacerlo realidad con los distintos mecanismos que un banco de desarrollo tiene para contribuir a esta causa", ha explicado.

En términos generales, Mondragón ha hecho un llamamiento a incorporar a la conversación climática, en este tipo de cumbres, a quienes tienen capacidad para hacer llegar la financiación a los proyectos sobre el terreno, ya sean bancos nacionales, agencias de fomento, multilaterales como los bancos de desarrollo o actores del sector privado. "En la medida en la que los involucres (...), puedes tener mucha más capacidad de capilaridad y de llegar más rápido. Esa es nuestra visión", ha indicado.

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En su opinión, el reto para atraer inversores privados a proyectos de bionegocios y restauración consiste en incorporar el valor de la naturaleza y la resiliencia a las estructuras financieras, reconociendo cómo pueden reducir los riesgos de una inversión, por ejemplo, mediante soluciones basadas en la naturaleza que protejan las infraestructuras.

Aunque medir ese valor sigue siendo complejo, ha destacado el papel de los bancos de desarrollo para traducir esos beneficios en elementos concretos de una transacción. Para ello, CAF se apoya en la ciencia para generar información útil que permita a inversores y otros actores financieros integrar la biodiversidad y la resiliencia en sus decisiones de inversión y gestión de riesgos.

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"Ya hemos hecho algunos avances y nos estamos apoyando mucho en la ciencia y en los científicos para tener información útil que sirva a quienes toman decisiones financieras (en mercados financieros, de capitales o inversión tradicional) para que puedan incorporar esto en sus estructuras de toma de decisiones o de gestión de riesgos", ha indicado.

LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PRIORIDAD PARA AMÉRICA LATINA

Por otro lado, la gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF ha destacado que la adaptación al cambio climático es una prioridad para América Latina por su vulnerabilidad a los fenómenos climáticos que afectan cada vez con más frecuencia a la región, si bien no resta importancia a la mitigación. En este sentido, ha explicado que el banco de desarrollo impulsa la gestión del riesgo de desastres y la cooperación entre países mediante el intercambio de información, la atención de emergencias y la generación de conocimiento para orientar decisiones nacionales, regionales y locales.

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Asimismo, CAF refuerza su oferta de financiación con líneas contingentes, seguros y mecanismos de transferencia del riesgo para afrontar estos eventos y sus consecuencias. Entre otros ejemplos, ha mencionado el canje de deuda por naturaleza de El Salvador, en el que CAF participó junto con otras entidades y que permitió generar ahorros destinados al saneamiento y la resiliencia del río Lempa, una fuente fundamental de agua para San Salvador.

Además, incorpora criterios climáticos y de resiliencia a sus operaciones, en el marco de su objetivo de que la financiación verde represente el 50% de sus aprobaciones en 2030. Entre sus últimos anuncios figura también un apoyo de 1.000 millones de dólares a países de América Latina y el Caribe para afrontar el fenómeno de El Niño mediante distintos instrumentos de financiación, en función de sus necesidades.

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