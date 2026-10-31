Pedro Acosta se lleva la esprint de Sepang y Marc Márquez se escapa en el Mundial

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El piloto español Pedro Acosta (KTM) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de Malasia, decimonovena cita del Mundial de motociclismo, por delante del líder del campeonato, Marc Márquez (Ducati), una jornada en la que Dani Holgado (Kalex) y Máximo Quiles (KTM) se han llevado las poles en las categorías de Moto2 y Moto3, respectivamente.

En una carrera corta con condiciones cambiantes y bajo un calor asfixiante, el murciano supo aprovechar sus oportunidades después de que todo saltase por los aires en la tercera de las diez vueltas fijadas al Circuito Internacional de Sepang, cuando el 'poleman' Alex Márquez (Ducati) se fue al suelo tras perder el control de su moto en la curva 14.

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El incidente del de Cervera dejó en cabeza al japonés Ai Ogura (Aprilia), pero el 'Tiburón de Mazarrón' mantuvo la calma para superarle a tres giros del final, llevándose a Marc Márquez a su rueda. Finalmente, logró cruzar primero la meta para adjudicarse su segunda victoria al esprint por delante del líder y del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

Con su segundo puesto, el eneacampeón del mundo aumenta hasta los 19 puntos (374) sobre Jorge Martín (Aprilia), que el viernes se retiró definitivamente del Gran Premio de Malasia tras evidenciar dolores después de fracturarse la muñeca por una caída la semana pasada en la esprint de Australia.

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