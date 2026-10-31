Agencias

Distrito de Columbia y Virginia demandan al Gobierno para frenar arco de triunfo de Trump

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Nueva York, 31 oct (EFE).- El gobierno del Distrito de Columbia (D.C.) y el estado de Virginia interpusieron este sábado una demanda federal conjunta para frenar la construcción del arco de triunfo promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerca del Cementerio Nacional de Arlington, un proyecto de 76 metros de altura que califican de "ilegal" y perjudicial para el patrimonio histórico de la capital estadounidense.

La querella solicita a un juez federal que detenga de inmediato las obras, cuyo inicio la Administración prevé para la próxima semana, el 5 de noviembre, tras la votación de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital.

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Según los demandantes, el arco causaría daños "graves, inmediatos e irreparables" en la movilidad, la seguridad regional y el medioambiente, además de vulnerar la Ley de Altura de 1910, que limita las edificaciones en Washington a 39,6 metros, y carecer de la preceptiva autorización del Congreso.

El fiscal general de D.C., Brian Schwalb, denunció el impacto irreversible sobre los residentes del Distrito, mientras que el fiscal general de Virginia, Jay Jones, tachó la iniciativa de "proyecto de vanidad ilegal" que atenta contra la solemnidad del emblemático camposanto militar.

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Asimismo, los demandantes sostienen que la masiva estructura de hormigón y granito romperá para siempre el histórico eje visual diseñado entre el Monumento a Lincoln y Arlington House.

La iniciativa, concebida para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, afronta ya otra causa abierta por veteranos de la guerra de Vietnam y preservacionistas. EFE

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