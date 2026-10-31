Accidente ferroviario en España obliga a los partidos a reorientar estrategias electorales

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Madrid, 31 oct (EFE).- La precampaña electoral en España de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre se ha visto sacudida por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde este sábado se ofició una misa funeral por los 69 fallecidos en el siniestro.

Con el ministro de Transportes y candidato socialista por Valladolid, Óscar Puente, en el centro de todas las miradas por el accidente del pasado miércoles, solo el partido de ultraderecha Vox decidió mantener sus actos de precampaña electoral durante los tres días de luto oficial, que concluyen esta medianoche.

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El Partido Popular (PP) -derecha- cambió los mítines por comparecencias de su líder, Alberto Núñez Feijóo, y los socialistas callaron por completo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, candidato a la reelección, dedicado estos días a reuniones de seguimiento y respuesta al accidente, que se produjo cuando un tren de alta velocidad de Renfe embistió a otro de Iryo que estaba parado en la vía.

Sánchez participó este sábado en la reunión de seguimiento y coordinación de la respuesta al accidente celebrada en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), en Madrid, donde estuvo con representantes de los principales organismos e instituciones implicadas en la gestión de la tragedia, según informó el Gobierno.

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"Todo ha cambiado", reconoce a EFE una fuente de la Ejecutiva del Partido Socialista (PSOE) y del equipo de campaña, asumiendo que el accidente exige repensar la estrategia.

El tono festivo exhibido por Sánchez en el mitin celebrado el pasado 17 de octubre en Fuenlabrada (Madrid), con besos a su esposa, baile y música animada, quedará aparcado y también habrá que revisar la agenda de entrevistas en formatos desenfadados o de humor que había iniciado el presidente.

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Los socialistas comenzaron su precampaña con actos con un alto componente emocional y habían enfocado su estrategia en mensajes optimistas, confiados en poder emular la remontada del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido en Brasil.

Los socios del Gobierno, la coalición llamada antes Sumar y ahora Frente Amplio, también han hecho paréntesis en la precampaña, pero se han apresurado a reclamar responsabilidades políticas y este viernes su cabeza de lista, Ada Colau, pidió la dimisión del ministro Puente "lo antes posible".

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Este sábado el candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, afirmó que, más allá de la petición de responsabilidades políticas por el accidente, desde su espacio político reclaman una mayor inversión en la red ferroviaria.

Tras el accidente, el director de campaña del PP, Miguel Tellado, pidió internamente contención y centrar el mensaje en el apoyo a las familias de las víctimas, pero el discurso de Feijóo evolucionó con rapidez hacia pedir una investigación independiente y reclamar la asunción de responsabilidades y dimisiones.

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"Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas", afirmó este viernes el líder de los populares.

El lunes, superado el luto oficial y aunque es festivo en Madrid, el partido reunirá a su Comité Ejecutivo Nacional para reevaluar la campaña y estudiar posibles ajustes.

Por su parte, Vox ha sido el único partido que no ha suspendido ni modificado su agenda de precampaña tras la tragedia, considerada por su líder, Santiago Abascal, "un crimen" con origen en la "corrupción permanente" del Gobierno de Sánchez.

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Además de exigir la dimisión de Sánchez y Puente, el partido ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes, al que Abascal llama "Óscar Muerte".

El líder de Vox acusó este sábado al Gobierno de mentir por atribuir el accidente a un "error humano", en un mensaje en su cuenta de X.

Además, la Catedral de Toledo acogerá próximamente un funeral en memoria de las víctimas. EFE

(foto) (vídeo)