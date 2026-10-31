(Crónica) El Almería sufre otro empate y el Girona para su escalada

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La UD Almería tropezó (1-1) contra el Eibar y perdió la opción de dormir en el liderato de LaLiga Hypermotion, mientras que el Girona falló también en su escalada en busca del ascenso directo con una derrota (1-0) ante la Real Sociedad B.

El equipo andaluz tenía la victoria en el bolsillo en Ipurua, por delante desde el minuto 20 con el 0-1 de Quim Junyent. Los de García Pimienta, que venían de perder la primera posición en la tabla la jornada anterior, vieron esfumarse el triunfo con el 1-1 de Pejiño en el 87'. Los vascos, terceros con 23 puntos, sujetaron la zona de ascenso directo que marca el Almería con 26, los mismos que un Castellón que juega este domingo en Burgos.

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Por otro lado, el Girona, que llevaba solo una derrota en los anteriores nueve partidos, vio frenado su momento en 21 puntos, aún sin dar caza a los dos primeros puestos. Al equipo catalán se le complicó todo con la roja a David López a los 15 minutos, aunque al menos Paulo Gazzaniga paró el penalti que provocó todo.

Con uno menos, al Girona le tocó sufrir, con dominio de los vascos aunque el 1-1 se hizo esperar hasta el minuto 86, cuando parecía que se salía con la suya el conjunto catalán. Lander Astiazaran sacó al filial 'txuri-urdin' del descenso a falta de que termine la jornada, con la primera victoria en casi dos meses.

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Además, el Albacete logró un segundo triunfo seguido con el que ya asoma la cabeza para tratar de salir de la zona de descenso. El equipo manchego se impuso (2-1) al Sabadell con los goles de Óscar Sanz y Diego Fuoli en propia puerta, y no sin sufrir tras la roja a José Corpas, quien propinó una patada en la cabeza a Quadri Liameed, jugador visitante que fue trasladado al hospital aunque consciente.

El Córdoba amargó (2-2) a un RC Celta Fortuna que se adelantó dos veces pero fue incapaz de tumbar a un equipo andaluz que terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Álex Martín e Isma Ruiz.