Leclerc domina los libres en México y Alonso aprovecha las curvas lentas

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El piloto monegasco de Fórmula 1 Charles Leclerc (Ferrari) fue el mejor de los entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de México, una jornada con mucha igualdad y de comedido optimismo para el español Fernando Alonso (Aston Martin).

Leclerc, como la semana pasada en Austin (Estados Unidos), empezó siendo el mejor, aunque la hora de la verdad está por llegar. De hecho, la primera sesión fue de pruebas para novatos en todos los equipos menos en Ferrari. Los coches rojos sufrieron las dos caras de la moneda, porque Lewis Hamilton apenas pudo rodar por la tarde.

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La altitud, la temperatura y la exigencia del Autódromo Hermanos Rodríguez pusieron a prueba la fiabilidad de más de un coche. Al inglés le pidieron que parara el suyo mediada una segunda sesión de libres marcada por el accidentado inicio entre Liam Lawson (RB) y Max Verstappen, peleando como si fuera el domingo.

El pique, sin venir a cuento, dejó dañado el monoplaza del neerlandés y quitó a Red Bull mucho tiempo de pruebas. "No es muy inteligente cuando te estás jugando tu asiento", le lanzó Verstappen a un Lawson que está cuajando una gran campaña pero que se metió con el hermano mayor de su escudería en mal momento.

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Tras el 1:17.827 de Leclerc, a una décima terminaron Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes), segundo y tercero, mientras que Kimi Antonelli (Mercedes) fue cuarto. El líder del Mundial rodó las dos tandas dispuesto a tomar nota de lo que necesita para sumar los dos puntos que le faltan para ser el campeón más joven de la historia. Verstappen fue quinto, pero con el coche dañado y un sábado por delante donde salen los ases escondidos.

En cuanto a los españoles, Fernando Alonso terminó duodécimo, a solo 0.7 de Leclerc, sacando el máximo rendimiento a los dos sectores de curvas lentas. La diferencia de motor la minimizó a base de pilotaje el doble campeón del mundo, quien sembró la polémica en Austin, reafirmada en México, sobre el poco talento de algunos pilotos. El asturiano es candidato a estar en la Q2 y tratar de quitarse cuanto más tráfico mejor para la carrera.

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Por su parte, Carlos Sainz solo pudo ser decimoséptimo, con un Williams difícil de conducir. El madrileño, que apunta a otra carrera aburrida en las últimas posiciones, sabe lo que es ganar en este circuito, lo hizo en 2024 con Ferrari, pero tiene muy complicado pescar algo para entretener la frustración con un coche que ha sido sacrificado pensando en la próxima temporada.