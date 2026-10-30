EEUU llama a la calma ante una confrontación "sin precedentes" en Polonia por la crisis del Constitucional

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Estados Unidos ha realizado este viernes un llamamiento a la reconciliación en medio de la enorme crisis que ha estallado hace unas horas en Polonia, donde el Gobierno del primer ministro, Donald Tusk, ha suspendido a la cúpula del Tribunal Constitucional en lo que la oposición ha descrito como un "autogolpe de Estado".

El Gobierno ha decidido emprender este reemplazo ante la negativa del presidente del país y rival de Tusk, Karel Nawrocki, a tomar juramento a los nuevos jueces elegidos por el Parlamento, entre ellos un asesor legal del primer ministro.

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La Policía ha salido a las calles para proteger la sede del tribunal en Varsovia mientras el gran líder opositor del país y aliado del presidente, Jaroslaw Kaczynski, ha aglutinado al resto de fuerzas contrarias a Tusk para denunciar que el primer ministro ha atentado contra la división de poderes.

En una primera reacción internacional, el embajador de Estados Unidos en Polonia, Tom Rose, ha pedido calma ante "una confrontación sin precedentes sobre el uso del poder estatal por parte del gobierno y la independencia y autoridad de una institución constitucional".

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"Ambas partes presentan versiones radicalmente diferentes de lo sucedido y sus motivos. Independientemente de los hechos que finalmente se aclaren, las miles de personas reunidas ante el Tribunal están tensando aún más una situación ya de por sí peligrosa", ha manifestado.

"Lo último que necesita Polonia es una confrontación que derive en algo mucho peor", ha avisado antes de ratificar que Estados Unidos está del lado de Polonia" y no corresponde a su país "juzgar ni interferir en sus asuntos internos".

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"Nuestra preocupación es la estabilidad, la seguridad y el futuro democrático del país al que nos enorgullece llamar amigo y aliado", ha indicado.

Rose ha concluido que "la fuerza de Polonia debe provenir, en última instancia, de su interior: de sus ciudadanos, sus instituciones y su compromiso compartido con el Estado de derecho".

"Polonia ha avanzado demasiado y ha logrado demasiado como para permitir que las diferencias políticas, por muy arraigadas que sean, pongan en peligro todo esto", ha zanjado en un mensaje publicado en sus redes sociales.