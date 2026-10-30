República Dominicana mantiene en 5,50 % su tasa de política monetaria

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Santo Domingo, 30 oct (EFE).- República Dominicana informó este viernes que mantiene su tasa de interés de política monetaria en 5,50 %, al igual que la de facilidad permanente de expansión, en 6,00 %, y la de depósitos remunerados, en 4,75 %.

La decisión obedece a que persiste la incertidumbre internacional derivada de la prolongación de los conflictos bélicos, los cuales han mantenido elevados los precios del petróleo y sus derivados, así como de otras materias primas, afirmó el Banco Central (emisor) en un comunicado.

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Para esta decisión se tomó en consideración que persiste la incertidumbre internacional derivada de la prolongación de los conflictos bélicos, los cuales han mantenido elevados los precios del petróleo y sus derivados, así como de otras materias primas.

Además, se ponderó que los modelos de pronósticos prevén que la inflación a nivel local continuaría convergiendo al rango objetivo de 4,0 % ± 1,0 % hacia el cierre del año, en un contexto de expectativas de inflación que permanecen ancladas a la meta establecida en el programa monetario.

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El organismo destacó que la inflación subyacente, que excluye los bienes "más volátiles" de la canasta básica, se ha moderado de 4,96 % en junio a 4,61 % en septiembre, permaneciendo dentro del rango objetivo.

"Esta dinámica inflacionaria ha estado condicionada por la implementación de subsidios por parte del Gobierno dominicano, a través de los cuales se ha traspasado parcialmente a los precios de los combustibles el incremento de los productos refinados de petróleo", consideró el Banco Central dominicano.

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De acuerdo al Banco Central, la actividad económica ha mantenido un buen desempeño durante 2026, con un crecimiento interanual de 5,6 % en el mes de septiembre, acumulando una expansión de 4,6 % en los primeros nueve meses del año, cifras que ya había dado a conocer.

Las reservas internacionales, según el organismo, se ubicaron en torno a los 15.200 millones de dólares al cierre de septiembre, equivalente a alrededor de 10,5 % del producto interior bruto (PIB) y a unos cinco meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). EFE

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