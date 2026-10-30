Líder opositor guyanés ingresa en prisión preventiva por presunta obtención de grabaciones

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Georgetown, 30 oct (EFE).- El líder de la oposición de Guyana, Azruddin Mohamed, ingresó este viernes en prisión preventiva, tras comparecer ante la magistrada Abigail Gibbs para responder a los cargos relacionados con unas grabaciones de cámaras de seguridad que presuntamente obtuvo del Estado.

Mohamed fue detenido el miércoles por la presunta obtención de grabaciones de cámaras de seguridad (CCTV) relacionadas con el mencionado incidente, ocurrido el pasado 12 de octubre, y al supuesto soborno a un agente de Policía, casi dos semanas después de quedar en libertad bajo fianza tras un incidente con disparos.

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El abogado de Mohamed, Roysdale Forde, afirmó ante la prensa, según recogió EFE, que va a presentar una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia de Guyana para que se conceda la libertad bajo fianza a su cliente.

"La razón aducida por la magistrada debería servir, por sí misma, para concederle la libertad bajo fianza: el hecho de que a Azurddin Mohamed se le haya concedido la libertad bajo fianza en repetidas ocasiones demuestra la persecución de que es objeto por parte del poder Ejecutivo", declaró Forde.

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El líder opositor fue acusado en virtud del artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos por presuntamente recibir datos electrónicos relacionados con la seguridad o con operaciones específicas del Estado.

Forde señaló que la Fiscalía no logró demostrar que Mohamed haya cometido ningún delito.

Mohamed ya se encuentra en libertad bajo fianza por presuntamente poseer un arma sin licencia, disparar un arma y obstrucción a la Justicia.

En ese incidente estuvo implicado el superintendente jefe Prem Narine, quien es testigo en el asunto de la extradición de Mohamed.

El fiscal general, Anil Nandlall, aseguró el miércoles que el líder de la oposición podría enfrentar nuevos cargos penales por soborno, obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas.

En el video se observa un vehículo -en el que supuestamente viajaba Mohamed- pasando frente a la residencia del superintendente superior de la Policía, Prem Narine, y dirigiéndose hacia una carretera.

También se aprecian en las imágenes disparos efectuados contra el vehículo, así como la detención de Mohamed, quien sostiene que Narine intentó acabar con su vida.

La Policía de Guyana informó hace dos días de la detención de Ryan Greene, un agente, y de su madre. Hasta hoy, ambos permanecían bajo custodia policial sin que se hayan formulado cargos en su contra.

El agente Greene admitió haber descargado "discretamente" las imágenes de vigilancia siguiendo instrucciones de Mohamed, por lo que habría recibido 800.000 dólares guyaneses (3.800 dólares estadounidenses).

Según el comunicado policial, el agente habría gastado parte del dinero y entregado el resto a su madre.

Antes de la detención de Greene, el Gobierno había desestimado las imágenes presentadas por Mohamed, calificándolas de manipuladas.

Mohamed, quien asumió el liderazgo de la oposición tras las elecciones de 2025, ha sido sancionado por Estados Unidos -junto con su padre- debido a acusaciones de fraude y lavado de dinero. Las audiencias de extradición, que comenzaron en octubre del año pasado, continúan en los tribunales de primera instancia de Guyana.

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En agosto pasado, Mohamed fue detenido temporalmente por volar un dron cerca de la residencia privada del presidente de Guyana, Irfaan Ali, y se le confiscó su lancha rápida después de que regresara de una actividad política realizada fuera de Georgetown. EFE