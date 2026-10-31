Jameneí ordena responder de inmediato y “sin límites geográficos” a cualquier amenaza

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Teherán, 31 oct (EFE).- El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ordenó este sábado a las Fuerzas Armadas del país dar una respuesta “inmediata, efectiva y sin límites geográficos” a cualquier posible amenaza de Estados Unidos e Israel, en medio de las especulaciones acerca de una nueva escalada militar entre las partes.

“Cualquier amenaza, independientemente de su nivel o naturaleza, debe recibir una respuesta inmediata, eficaz y sin límites geográficos”, afirmó Jameneí durante una reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Irán, según informó el portal del líder supremo. EFE

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