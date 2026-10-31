Detenidas 27 personas en Francia en las protestas de nuevo en medio de un amplio dispositivo policial

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Las autoridades francesas han notificado la detención de 27 personas hasta las 14.00 horas de este sábado, frente a las 217 del fin de semana anterior, en el marco de una nueva jornada de movilizaciones para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

Desde el Ministerio del Interior se ha destacado el carácter pacífico de la mayoría de convocatorias y han señalado que la situación en el país "parece generalmente tranquila"; si bien se mantendrá "una alta vigilancia" y las fuerzas de seguridad permanecerán movilizadas para garantizar "la seguridad de las personas y los bienes", así como el libre ejercicio del derecho a manifestarse de la población francesa.

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Datos oficiales sitúan la participación en 14.000 personas, dato que supone un descenso en la movilización respecto a las jornadas anteriores. Entre las concentraciones más numerosas figuran las de Clermont-Ferrand, donde se han reunido unas 2.000 personas, y Pau, que ha congregado a algo más de 2.000 manifestantes, según el recuento recogido por el diaro 'Le Figaro'. También se ha dado cuenta de movilizaciones con cientos de participantes en Avignon y Guéret.

Las autoridades locales han establecido restricciones nocturnas en varias ciudades para prevenir posibles alteraciones del orden público, en una jornada de protestas que coincide con las celebraciones previstas por la festividad de Halloween. Así, en París, la Prefectura de Policía ha decretado un toque de queda en los alrededores de la plaza de la República y de Châtelet-Les Halles durante las noches del sábado al domingo y del domingo al lunes, entre las 23.00 y las 6.00 horas. La medida también afecta a menores que no estén acompañados por adultos en ciudades como Burdeos, Marsella y Le Mans.

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Las autoridades francesas habían reforzado este sábado el dispositivo de seguridad en todo el país, con cerca de 70.000 policías y efectivos de seguridad desplegados para prevenir disturbios, saqueos y actos vandálicos.