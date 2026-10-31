Bolsonaro dice que el resultado de los comicios en Brasil es "matemáticamente imposible"

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São Paulo, 30 oct (EFE).- El derrotado candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, volvió a cuestionar este viernes la legitimidad de los recientes comicios en su país, al calificar los resultados de "matemáticamente imposibles", y aseguró que la victoria del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se consumó mediante "un gol con la mano".

"Hay muchas cosas inexplicables en estas elecciones, que matemáticamente es imposible que hayan ocurrido en el mundo real, a menos que, como dije, haya habido algún gol con la mano", expresó el ultraderechista en una transmisión en vivo en sus redes sociales desde Estados Unidos, a donde huyó el pasado martes con su familia. EFE

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